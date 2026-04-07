‘임실군수 여론조사 조작 의혹’⋯경찰, 이동통신사 압수수색

전북경찰청 전경. /전북일보 DB

경찰이 전북 일부 지역에서 제기된 여론조사 조작 의혹에 대한 압수수색에 나섰다.

전북경찰청은 서울의 이동통신사 3곳에 대한 압수수색을 진행했다고 7일 밝혔다.

이번 압수수색은 지난 3월 이뤄진 임실군수 여론조사에서 조작 행위가 있었다는 의혹을 조사하기 위해 진행된 것으로 확인됐다.

앞서 김제시, 남원시, 임실군, 무주군, 부안군, 장수군, 진안군, 순창군 등 지역에서 여론조사 응답률이 크게 높아지고 안심번호가 집중 유입되는 등 여론조사 관련 조작 행위가 있었다는 의혹을 담은 고발장들이 접수된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “압수물 분석을 진행하고 있다”며 “자세한 사안은 밝히기 어렵다”고 말했다.

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