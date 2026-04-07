군산시, 청암산 지방정원 조성 ‘추진’

2030년까지 380억 투입 계획···생태관광 명소화 구상 지방정원·치유의 숲 등 복합 녹색공간 조성 목표

군산시가 제시한 청암산 개발구상/이미지 제공=군산시

군산시가 옥산면 청암산 일원을 생태관광 명소로 조성하는 사업을 추진한다.

시는 총사업비 380억원을 투입해 지방정원과 치유의 숲, 무장애 나눔길, 정원 전망대 등을 조성하는 ‘청암산 생태관광 명소화 사업’을 구상하고 있다고 밝혔다.

사업 대상지는 옥산리 676번지 일원 청암산 일대로, 계획안에는 지방정원(60억원), 치유의 숲(50억원), 무장애 나눔길(20억원), 정원홍보관(130억원), 연결다리(120억원) 등의 시설 조성이 포함돼 있다.

군산시는 기존 산림의 지형과 식생을 최대한 보존하는 방향으로 개발을 추진한다는 방침이며, 노후화된 진입광장 정비도 함께 검토 중이다.

또한 치유의 숲과 정원전망대는 산림청 공모사업과 연계해 추진하는 방안도 모색하고 있다.

시는 오는 7월까지 기본계획을 수립하고, 8월까지 국비 확보 및 사업신청을 진행할 예정이다.

이후 지방재정투자심사 등 관련 절차를 거쳐 사업추진 여부와 일정이 구체화될 전망이다.

현재 계획상으로는 2027년부터 일부 시설 설계 및 공사 착수를 검토하고 있으며, 이후 단계적으로 사업을 확대해 나간다는 구상이다.

다만 해당 사업은 기본계획 수립과 국비 확보 등 행정절차를 앞둔 단계로, 향후 추진 과정에서 변동 가능성도 있다.

시 관계자는 “청암산 일원을 체류형 녹색관광거점으로 조성하는 방안을 검토 중”이라며 “향후 관련 절차와 재원 확보 상황에 따라 사업이 구체화될 것”이라고 말했다.

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