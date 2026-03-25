[한 컷 미술관] 김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고

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김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고
2026. 4. 7 ~ 4. 12
교동미술관 본관
미술가: 김영희
명 제: 봄빛의 속삭임
재 료: 캔버스 위에 혼합재료
규 격: 53.0x45.5cm
제작년도: 2025
작품설명:
겨울 끝에서 만발한 매화향이 가득 번져난다. 자연의 시간에서 동서양이 무의미하듯, 한 획으로 활기차게 고목의 골기를 살려내고, 해사하게 피어난 매화는 그 강건한 생명 위에 화사한 조화를 더 한다. 거칠고 단단한 고목의 기운과 맑고 환한 매화의 생동은 서로 대비하면서도 끝내 하나의 봄으로 수렴된다.
미술가 약력:
김영희 작가는 서울·전주에서 3회 개인전, 한국서가협회, 한국문인화협회, 아름다운 한글 서예 아리랑, 강암서예대전에 출품했다.
문리 (미술학 박사.미술평론가)
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