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[한 컷 미술관] 김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고

기고 웹승인 2026-03-25 19:07 수정 2026-03-25 19:07

김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고 

2026. 4. 7 ~ 4. 12

교동미술관 본관

미술가: 김영희

명  제: 봄빛의 속삭임

재  료: 캔버스 위에 혼합재료

규  격: 53.0x45.5cm

제작년도: 2025

작품설명:

겨울 끝에서 만발한 매화향이 가득 번져난다. 자연의 시간에서 동서양이 무의미하듯, 한 획으로 활기차게 고목의 골기를 살려내고, 해사하게 피어난 매화는 그 강건한 생명 위에 화사한 조화를 더 한다. 거칠고 단단한 고목의 기운과 맑고 환한 매화의 생동은 서로 대비하면서도 끝내 하나의 봄으로 수렴된다.

미술가 약력:

김영희 작가는 서울·전주에서 3회 개인전, 한국서가협회, 한국문인화협회, 아름다운 한글 서예 아리랑, 강암서예대전에 출품했다.

문리 (미술학 박사.미술평론가)

한 컷 미술관

이정희 개인전: 우주의 현 이동근: 아름다운 동행전 곽풍영: 다섯 줄 소찬섭: 다섯 줄 김온 : 다섯 줄 문리: 다섯 줄 권은경: 다섯 줄 - 그리스 김맹호 개인전: 도자에 담은 염원 정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전 김성균 개인전: 날개가 있다

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기고 gigo@jjan.kr
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