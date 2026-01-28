[한 컷 미술관] 문리: 다섯 줄

문리: 다섯 줄

2026. 1. 1 ~ 3. 31

연석산우송미술관 송관

미술가: 문리

명 제: 물꽃 2026-01

재 료: 광목 위에 먹

규 격: 150.0x170.0cm

제작년도: 2026

작품설명:

수묵화란 무엇인가? 먹으로 물을 운용해 기운생동을 담아내는 것이리라. 이 작품은 물을 주제로 그림에서 가장 기본인 획을 탐구한 결과물이다. 형상을 덜어내고, 비운 후에 남은 획, 광목 위에서 일획으로 표출한 행위 흔적이다. 물이 흐르다 위기를 만나면 자기 몸을 던져 물꽃을 피우는 절정의 순간을 사의적으로 표현한 거다.

미술가 약력:

문리는 파리·서울·대전·전주에서 30회 개인전, 우마 지도리 특별전, 광복80주년 DMZ 국제예술제, 미루마루 갤러리 개관기념 초대전, 두 개의 지금 - 한국·프랑스 국제교류전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지