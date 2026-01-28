이전기사
전북일보로고

[한 컷 미술관] 문리: 다섯 줄
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2026-01-28 19:57 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 문화 chevron_right 한컷 미술관

[한 컷 미술관] 문리: 다섯 줄

기고 웹승인 2026-01-28 17:59 수정 2026-01-28 17:59

문리: 다섯 줄 

2026. 1. 1 ~ 3. 31

연석산우송미술관 송관

미술가: 문리

명  제: 물꽃 2026-01 

재  료: 광목 위에 먹 

규  격: 150.0x170.0cm

제작년도: 2026

작품설명:

수묵화란 무엇인가? 먹으로 물을 운용해 기운생동을 담아내는 것이리라. 이 작품은 물을 주제로 그림에서 가장 기본인 획을 탐구한 결과물이다. 형상을 덜어내고, 비운 후에 남은 획, 광목 위에서 일획으로 표출한 행위 흔적이다. 물이 흐르다 위기를 만나면 자기 몸을 던져 물꽃을 피우는 절정의 순간을 사의적으로 표현한 거다.

미술가 약력:

문리는 파리·서울·대전·전주에서 30회 개인전, 우마 지도리 특별전, 광복80주년 DMZ 국제예술제, 미루마루 갤러리 개관기념 초대전, 두 개의 지금 - 한국·프랑스 국제교류전에 출품했다.

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

한컷 미술관

권은경: 다섯 줄 - 그리스 김맹호 개인전: 도자에 담은 염원 정유진 개인전: 우마제지던시 성과보고전 김성균 개인전: 날개가 있다 김온 개인전: 바위샘 이적요 개인전 : 몰입의 속도 최인옥 개인전: 서사를 억제한 고요함 이보영 개인전: 만들어진 그 곳 김근미 개인전: 사과드립니다 임동 개인전: 묵묵한 풍경

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

기고 gigo@jjan.kr
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 문화뉴스
문화섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr