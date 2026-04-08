전북참여연대 “'식사비 대납 의혹' 이원택·김슬지 정치공모 규탄”

“공금으로 권력 사면서 책임은 회피하나” 비판

더불어민주당 전북특별자치도지사 경선 후보인 이원택 국회의원의 ‘식사비 대납 의혹'과 관련, 전북지역 시민사회단체가 비판의 목소리를 내고 나섰다.

참여자치전북시민연대(공동대표 김남규 김영기 박경기 윤찬영 이강주)는 8일 성명을 내고 “전북지사 출마 예정자인 이원택 후보와 전북도의회 김슬지 의원이 연루된 ‘식사비 대납 의혹’은 단순한 해프닝이 아니라, 공적 권한과 자원을 사적으로 유용한 권력형 비위 의혹”이라며 “전북 도민의 신뢰를 정면으로 배반하는 중대한 사안”이라고 강력 비판했다.

연대는 성명에서 “이 사건의 본질은 공직선거를 앞둔 유력 정치인과 현직 도의원이 사실상 ‘정치적 한 몸’처럼 움직이며, 공적 자금과 타인의 비용을 활용해 사적 이익을 공유했는지 여부로, 만약 사실이라면 이는 단순한 도덕성 문제를 넘어 공직선거법 위반, 그리고 공적 신뢰의 붕괴라는 중대한 범죄행위에 해당한다”고 규정했다.

연대는 “수십 만 원에 달하는 식사비가 도의회 상임위원장의 법인카드와 김슬지 의원 명의의 카드로 결제됐고, 그것도 단시간 내 ‘쪼개기 결제’ 형태로 이뤄졌다는 점은, 단순 실수나 관행으로 치부할 수 없는 조직적 의도를 강하게 의심케 한다”며 “이는 공적 예산을 개인 정치활동에 전용했을 가능성을 시사하며, 도민의 혈세를 정치적 접대비로 전락시킨 것과 다름없다”고 꼬집었다.

그러면서 “현금 전달, 사후 결제, 공용 카드 사용이라는 일련의 과정은 정상적인 공적 절차와는 거리가 먼 비상식적 행위이며, 정치적 책임 회피를 위한 궁색한 변명에 불과하다”고 지적했다.

연대는 이원택 의원에 대해서도 비판했다.

연대는 “비서관이 식사비 일부를 현금으로 전달했다는 해명은 오히려 제3자 비용 부담 구조를 인정하는 것이자 공직선거법상 불법 기부행위 또는 이해관계자에 의한 부정한 편의 제공으로 해석될 여지가 충분하다”면서 “몰랐다는 식의 해명은 공직을 맡겠다는 사람의 태도로서 무책임의 극치"라고 비판했다.

그러면서 연대는 “민주당은 지체없이 후보자격을 박탈하고 수사기관은 철저한 수사를 통해 진상을 밝혀야 한다”고 촉구했다.

이어 “공적 권한을 사적 관계와 이익을 위해 사용하는 순간, 그 정치는 이미 자격을 상실한 것”이라며 “전북 도민은 더 이상 이러한 구태 정치에 침묵하지 않을 것이며, 연대도 이번 사안을 끝까지 추적하고 반드시 책임을 물을 것”이라고 강조했다.

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