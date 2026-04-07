색을 매개로 다른 차원의 예술적 사유를 공유하다

국대호·강민기 2인전 ‘차원의 채집: 採集’ 5월 2일까지 공간 허이재

전시장 모습/사진=공간 허이재 제공

국대호‧ 강민기 작가가 ‘색(色)’을 매개로 서로 다른 차원의 예술적 사유를 공유하는 2인전 ‘차원의 채집: 採集’을 공간 허이재에서 개최한다.

이번 전시는 회화의 질감과 조각의 구조가 만나는 접점을 탐구하며 2차원과 3차원의 경계를 넘나드는 두 작가의 독창적인 작업세계를 조명하는 데 집중한다.

국대호 작가는 이번 전시에서 시·공간의 응축을 담은 작품을 선보인다. 기존의 평면적 스트라이프 작업을 넘어 물감의 밀도와 속도감으로 변주해 다채로운 질감을 캔버스에 구현했다.

전시장 모습/사진=공간 허이재 제공

작가에게 색은 시각적 요소만이 아니다. 여행지에서의 인상이나 유년의 풍경처럼 언어로 형언하기 어려운 기억의 파편들을 특정한 색채로 치환하여 캔버스 위에 층층이 채집해 나간다.

조각가 김민기는 회화를 조각하다 라는 개념의 스컬페인팅을 통해 평면의 붓 터치를 3차원 입체 공간으로 조성했다. 작가는 개별적인 붓 터치 유닛을 입체적으로 구축하며 현대인의 불안하고 모호한 감정 상태를 시각화했다. 예술가로서 창작의 희열과 그 이면에 존재하는 불안이라는 대립적 감정을 색채 덩어리로 표현해 관람객들에게 감정의 궤적을 마주하게 한다.

전시장 모습/사진=공간 허이재 제공

국대호·강민기 작가는 회화와 조각이라는 서로 다른 매체를 다루지만 ‘색’이라는 공통의 언어를 통해 인간의 내면과 기억을 탐구한다. 평면에서 깊이를 찾아내고, 입체에서 회화성을 입히는 두 작가의 만남은 관람객에게 차원을 넘나드는 감각의 순환을 제안한다. 전시는 5월 2일까지.

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