[제27회 전주국제영화제] '가능한 영화’서 길어 올린 한 인간의 삶, 영화 ‘많다, 말이’

올해 신설된 ‘가능한 영화’ 섹션서 상영된 프랑스 출신 파스칼보데 감독의 ‘많다, 말이’ 이주민의 체류 문제를 통해 제도보다 한 개인의 삶과 감정에 주목한 코믹 다큐멘터리

올해 신설된 ‘가능한 영화’섹션에 선정된 영화 <많다, 말이>의 상영이 있던, 지난 4일. 파스칼 보데 감독이 영화 상영 이후 관객과의 대화를 이어가고 있다. 전현아 기자.

제27회 전주국제영화제에서 올해 처음 선보인 ‘가능한 영화’ 섹션은 제작 방식과 창작 환경의 다양성을 확장하려는 시도로 주목받고 있다.

영화는 반드시 거대한 자본과 산업 구조 속에서만 만들어져야 한다는 통념을 넘어, 보다 개인적이고 친밀한 조건에서도 충분히 가능하다는 문제의식이 이번 섹션의 출발점이다.

이 같은 지향을 가장 또렷하게 드러낸 작품 중 하나가 파스칼 보데 감독의 다큐멘터리 <많다, 말이>다. 지난 4일 메가박스 전주객사 10관에서 상영 후 진행된 관객과의 대화(GV)에는 감독이 직접 참석해 작품의 출발과 연출 의도를 설명했다.

보데 감독은 영화의 주인공 ‘암르’를 “6년 넘게 알고 지낸 이웃”이라고 소개하며 “같은 동네에서 촬영한, 매우 개인적인 관계에서 시작된 이야기”라고 밝혔다. 프랑스에서 17년을 살았지만 여전히 언어 장벽에 갇혀 있는 인물을 통해 이주민의 현실을 포착했다는 설명이다.

관객들은 특히 언어와 체류 문제를 둘러싼 설정에 주목했다. 감독은 “그는 밝고 유머 감각이 있는 사람이지만 동시에 체류 문제로 불안정한 상황에 놓여 있다”며 “그 모순적인 지점이 흥미로웠다”고 말했다. 이어 “제스처와 바디랭귀지로 소통하는 모습이 인간적으로 다가왔고, 그 과정을 가까이에서 지켜보며 영화를 시작하게 됐다”고 덧붙였다.

작품은 체류 허가를 둘러싼 행정 절차를 주요 축으로 삼지만, 단순한 제도 비판에 머물지 않는다. 보데 감독은 “복잡한 절차 자체보다 그것이 한 인간의 감정과 삶에 어떤 영향을 미치는지가 더 중요했다”며 “주인공을 피해자로만 그리지 않으려 했다”고 강조했다.

이날 현장에서는 주인공의 현재 상황에 대한 질문도 이어졌다. 감독은 “최근 2년짜리 체류 허가를 받았지만 여전히 장기 체류를 위한 조건을 충족하지 못한 상태”라며 “오랜 시간 한 사회에 머물고 있음에도 임시적인 존재로 살아가야 하는 현실이 영화의 핵심”이라고 전했다.

이날 GV는 ‘가능한 영화’ 섹션이 지향하는 바를 그대로 드러냈다. 거창한 서사나 자본이 아닌, 한 개인의 삶과 관계에서 출발한 이야기가 어떻게 영화로 확장될 수 있는지를 보여줬다.

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