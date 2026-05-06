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[ 한 컷 미술관] 은사시의 푸른 숨

기고 웹승인 2026-05-06 18:35 수정 2026-05-06 18:35

유연한 공간: 공동의 숨 展

2026. 5. 5 ~ 5. 31

교동미술관 본관 2전시실

미술가: 엣헴(박성은·이수아·이올)

명  제: 은사시의 푸른 숨

재  료: 설치·영상

규  격: 가변설치

제작년도: 2026

작품설명:

한지는 닥나무 섬유를 풀어 엮는 구조에서 비롯된 강한 결합력과 통기성을 통해 시간과 환경의 변화를 견뎌온 매체다. 이 작업은 그 물성의 기원을 호출한다. 청년미술가 세 명은 리서치를 통해 축적된 과거를 현재의 물리적 탐색과 추체험으로 재구성한 것. 가공 이전의 닥나무를 날것으로 드러내는 설치를 통해 매체의 근원을 다시 사유하게 한다.

미술가 안내:

엣헴은 판소리에서 장단을 짚는 고수(鼓手)가 창(唱)의 사이사이에 흥을 돋우는 추임새로, 한국적인 도시 전주에서 인연을 맺은 세 미술가는 엣헴을 전환(轉換)의 의미로 명명함.

문리 (미술학 박사.미술평론가)

한 컷 미술관

벚꽃 아래 조헌 개인전: 교동미술상 수상작가전 최영귀: 12인의 픽션들 전 최화영 개인전: 행복한 빨간 구두 김영희 개인전: 매화향기 봄바람 타고 이정희 개인전: 우주의 현 이동근: 아름다운 동행전 곽풍영: 다섯 줄 소찬섭: 다섯 줄 김온 : 다섯 줄

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기고 gigo@jjan.kr
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