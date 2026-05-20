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[한 컷 미술관] 최만식 개인전: 봄 여름 가을 겨울

기고 웹승인 2026-05-20 18:14 수정 2026-05-20 18:14

최만식 개인전: 봄 여름 가을 겨울

2026. 5. 13 ~ 6. 14

완산도서관 완산마루

미술가: 최만식

명  제: 그들의 환경

재  료: 캔버스 위에 유채

규  격: 80.3x116.8cm

제작년도: 2025

작품설명:

극지방의 빙하, 열대지역에서 자생하는 극락조화를 대비해서 지구 온난화에 따른 기후 위기의 심각함을 미적으로 제시했다. 지구환경의 심각함을 인식하고 예술의 사회적 역할을 고민하며 지속 가능한 실천의 메시지를 전달하고자 한 것. 우리는 무엇을 어떻게 해야 하는가?

미술가 약력:

최만식 작가는 서울·대전·전주에서 15회 개인전, 중국 귀주미술관 초대 한중일 현대미술전-격물개신, 전북판화 30년-다시, 판화, 아트레온갤러리 기획전에 출품했다.

문리 (미술학 박사, 미술평론가)

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