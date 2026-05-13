[한 컷 미술관] 유연한 공간 공동의 연구실 展

유연한 공간 공동의 연구실 展

2026. 5. 5 ~ 5. 31

교동미술관 2관

미술가: 남지현 유시라 이상희 차창욱

재 료: 아카이빙·설치·영상

제작년도: 2026

작품설명:

한지의 물성을 미술로 접근해서 탐색하고 실험한 작품과 재료들을 제시한 기획전. 물성에 인간적 노동과 호흡이 더해져 생산하는 한지는, 어쩌면 사람을 닮았다. 쉽게 상처받지만, 상처를 딛고 회복하는 탄성이 탁월하다. 공생의 감각으로 함께 숨쉬기를 시도하는 청년미술가들의 예술적 상상력과 의지를 읽을 수 있다.

전시 안내:

박물관·미술관 주간을 맞아, 전통의 물성과 정신을 동시대적 감각으로 확장한 실험적 기획전

문리 (미술학 박사. 미술평론가)

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