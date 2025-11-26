삶의 중심은 무엇으로 이루어지나, 민상기 ‘마흔, 나를 살리는 인문학’

문학과 철학, 심리와 역사, 종교와 사회 담론 넘나들며 인생은 속도가 아닌, 방향이라는 사실 전달

마흔을 통과한 이들이 가장 먼저 맞닥뜨리는 두려움은 무엇일까. 바로 삶의 방향성이 혼란하다는 것이다. 중심축이 흔들리지 않기 위해서 ‘나는 무엇을 해야 할까?’ 질문하게 되는 시점이 바로 마흔 살이다.

민상기는 <마흔, 나를 살리는 인문학 50>(드림북)을 통해 물음 앞에 멈춰선 이들에게 실마리를 제시한다. 저자는 인문학이 지식의 수집이 아니라 “삶의 질서를 회복하는 연장”으로 바라보며 마흔이라는 시기에 필요한 사유의 지도를 차분하게 펼쳐 보인다.

책에는 문학과 철학, 심리와 역사, 종교와 사회 담론 등을 넘나들며 50여 권의 길잡이를 소개한다. 하지만 단순한 요약이나 추천 목록이 아니다. 저자는 각 책 속 사유를 오늘의 장면으로 끌어와 그것이 일과 관계, 감정과 선택의 순간에서 어떻게 작동하는지를 보여준다. 책을 읽는 행위가 삶의 태도와 연결될 때 비로소 인문학이 생활이 된다는 사실을 증명하는 셈이다.

책은 삶의 속도를 늦추라고 조언하지 않는다. 오히려 속도가 느려져도 깊이는 더해질 수 있다고 말한다. 나이듦이 소진이 아니라 성숙이 될 수 있다는 믿음이 책 전반을 관통한다. 스스로를 단단히 세우기 위한 작은 실천들, 이를테면 하루 한 문장 필사나 감정의 체온을 살피는 반복 가능한 습관을 권하는 대목은 독자에게 부담이 아니라 자연스러운 권유로 다가온다.

또한 저자는 책을 통해 타인을 이해하고 자신을 돌보는 힘. 즉 감수성과 사유의 근육을 함께 기를 것을 제안한다. 선택 기준인 밀도, 지속성, 현장성, 균형, 접근성은 목록 전체에 일관성을 부여하고 책을 펼칠 때마다 다른 장면이 보이도록 구성했다. 독자를 특정한 방향으로 몰아가지 않고, 지금 자신의 상황에 가장 가까이 있는 책부터 읽어도 좋다는 점을 덧붙이는 태도 역시 인문학이 지녀야 할 열린 정신과 잘 맞닿아 있다.

무엇보다 책이 독자에게 위로를 건네기보다는 독자의 결심을 조용히 응원하는 방식으로 존재한다는 점이 이 책을 더욱 매력적으로 만든다. <마흔, 나를 살리는 인문학 50>은 화려한 문장이나 거대한 담론을 좇지 않는다. 마흔이라는 나이는 인생의 결산이 아니라 다시 자신을 살리는 시작점이라는 사실을 이 책은 담담하면서도 설득력 있게 일깨운다.

전남 해남에서 태어난 저자는 서울장신대학교 신학대학원에서 신학을 공부하며 인간과 공동체, 그리고 궁극적 의미에 대한 물음을 이어갔다. 현재는 한국기독교출판협회 부회장으로 활동하고 있다. 저서로는 <기도로 채우는 사랑의 삶 부부기도문 100> <기도로 채우는 위로의 삶 장례예식기도문 150> 등이 있다. 2023년 올해를 빛낸 사회공헌 대상과 2020년 문화체육관광부 장관상을 수상한 바 있다.

