전북여성가족재단, 차기 수장 인선 '관심 집중'

전정희 현 원장 12월 31일 임기 만료…서류접수 결과 5명 지원

29일 1차 서류심사 내달 3일 면접 심사 거쳐 후보자 이사회 추천

지역 여성계 "젠더 감수성 갖추고 외압에 흔들리지 않는 인물 필요"

전북여성가족재단 전경사진. 전북일보 자료사진

전북여성가족재단이 새 원장 선임 절차에 돌입하면서 후임자 인선에 관심이 쏠리고 있다.

전북 지역 성평등 정책과 여성 복지 증진을 이끌 기관의 장(長)으로서 권한과 책임이 막중한 자리이기 때문이다.

29일 전북여성가족재단에 따르면 전정희 현 원장의 임기는 오는 12월 31일까지다. 이에 재단은 지난달 차기 원장 선임을 위한 임원추천위원회(이하 임추위)를 설치·구성했다. 임추위는 모두 7명으로 전북도 2명, 전북도의회 2명, 전북여성가족재단 이사회에서 3명씩 추천해 구성됐다.

전북여성가족재단은 임추위 구성에 따라 지난 10일부터 차기 원장 선임을 위한 공모 절차에 돌입했다. 17일부터 27일까지 서류 접수를 진행했고 그 결과 총 5명이 지원한 것으로 알려졌다. 서류 접수가 마감되면서 후임 인선 후보군의 면면이 거론되는 상황이다.

이번 공모에는 여성정책 전문가, 학계 인사 등 다양한 배경의 인사들이 지원한 것으로 전해졌다. 현재 지원자로 거론되는 인물은 전 국민의당 전북도당 사무처장 J씨와 여성학자 C씨, 전 지역 일간지 기자인 H씨 등의 이름이 나온다.

재단 임추위는 29일 1차 서류심사와 11월 3일 면접 심사를 거쳐 고득점자 순으로 복수의 임용 후보자를 재단 이사회에 추천한다. 이후 면접 합격자에 한해 3차 인·적성검사와 4차 평판 조회를 진행할 예정이다. 최종 후보자는 이사회 의결 후 11월 중에 발표된다.

이후 조례에 따라 결격사유 조회, 인사청문회 과정을 거친 후 12월에 최종 합격자가 발표된다.

지역 여성계는 전북여성가족재단을 이끌 새 원장에 대한 관심이 어느 때보다 높다.

최근 성평등 관점의 지역 정책 확산과 돌봄 공공성 강화 등 새로운 과제가 증가하면서 차기 원장의 리더십과 정책 비전이 중요하기 때문이다. 지난 2023년 전북여성교육문화센터와 전북연구원 산하 여성정책연구소를 통합해 출범한 전북여성가족재단은 여성의 사회참여 확대와 돌봄‧복지 현안을 모두 아우르는 통합 기관의 역할을 해야 한다. 이 때문에 여성과 가족 정책의 효과적인 추진과 성평등 정책 전반을 종합적으로 이해하고 이끌어 갈 인물이 필요하다고 제언한다.

정미경 전북여성단체연합 상임이사는 “전북여성가족재단 원장에게 제일 필요한 덕목은 젠더 감수성”이라며 “성평등 인식 확장과 정책을 펼칠 수 있는 인물이 되어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “전북여성가족재단 원장 자리가 정치적인 자리로 여겨지는데, 어떤 외압에도 흔들리지 않고 성평등 정책을 굳건히 실천할 수 있는 리더가 필요하다”고 덧붙였다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지