전주문화재단, 2025 탄소예술기획전 개최

탄소복합재가 지닌 물성을 예술로 표현한 탄소예술기획전 ‘탄소의 언어: 전이의 순간’이 팔복예술공장 A동 2층 전시실에서 열리고 있다. 올해로 5회를 맞는 탄소예술기획전은 지역 전략산업인 탄소섬유와 탄소복합재를 예술 창작의 새로운 지층으로 확장해온 융‧복합 프로젝트다.

전주문화재단(대표이사 최락기) 팔복예술공장은 지난 5년간 탄소소재를 활용한 실험적 창작을 꾸준히 이어오며 51명의 작가 발굴과 지원, 200여점의 작품 제작, 국내외 산업박람회 참여 등 의미 있는 성과를 쌓아왔다.

올해는 ‘탄소의 언어: 전이의 순간’을 주제로 그간 축적된 연구를 바탕으로 탄소의 다층적 의미를 새롭게 해석한다. 환경과 기후 등 산업적 의미에 머물던 탄소를 창작의 매체로 바라보며 산업에서 예술로, 기술에서 감각으로 이동하는 전이의 과정을 작품에 담았다.

전시에는 이을, 이정란, 정유리, 조민지, 차건우, 최은우 등 총 6명의 작가가 참여한다. 참여 작가들은 탄소복합재의 단단함과 유연성, 빛을 머금는 표면성, 구조적 잠재력 등 소재가 가진 물성을 탐구하며 기존 작업 방식을 넘어서는 36점의 새로운 조형언어를 선보인다.

전시는 내년 1월 11일까지 열리며 관람료는 무료다. 사전 예약 없이 현장 방문으로 전시 관람이 가능하다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지로 매주 월요일은 휴관이다.

