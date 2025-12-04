신달자 시인의 문학세계 품은 ‘신달자문학관’ 개관

4일, 거창군 남하면에 위치한 신달자문학관 개관식 열려 현존 국내 여류시인 중 문학관 개관 ‘유일’ 신 시인 “모든 분들이 찾아오고 사랑하는 문학관 될 수 있도록 노력”

신달자 시인. 전북일보 자료사진

한국 근현대 문학을 대표하는 여류 문인, 신달자의 문학세계를 품은 ‘신달자문학관’이 4일 개관했다. 현존하는 국내 여성 시인 가운데 자신의 이름을 내건 문학관을 개관하는 경우는 신달자 시인이 유일하다.

올해로 등단 61주년을 맞은 신달자 시인은 1964년 시 ‘환상의 방’으로 등단한 후 한국 현대시를 이끌어온 문인으로 꼽힌다. 숙명여대 국문과와 대학원을 졸업하고 평택대‧명지전문대 교수, 한국시인협회장, 대한민국예술원 회원 등으로 활동했다. 시집으로는 <열애> <북촌> <전쟁과 평화가 있는 내 부엌> 등이 있으며 한국시인협회상, 은관문화훈장, 만해대상, 인촌상 등 국내 주요 문학상을 석권하며 문학성을 입증했다.

4일 거창군에서 신달자문학관 개관식이 열렸다/사진=독자제공

이날 오후 2시 거창군 남하면 신달자문학관에서 열린 개관식에는 신달자 시인과 구인모 거창군수, 이재운 거창군의회의장, 한국시인협회 김수복 회장, 한국문학관 김종회 협회장, 정호승‧나태주 시인, 박정자 배우, 이숭원 문학평론가, 윤석정 전북일보 사장 등 150여명이 참석했다.

개관식에서는 박정자 배우가 시인의 대표작 ‘핏줄’을 낭송하고, 나태주 시인이 ‘아! 거창’이라는 시를 낭송했다. 유성호 문학평론가는 ‘신달자의 시에 대하여’를 낭독하며 문학관 개관을 축하했다.

한국시인협회 김수복 회장은 축사를 통해 “신달자문학관은 신달자 선생의 문학 업적과 정신을 기리는 공간일 뿐만 아니라 문학과 지역문화를 사랑하는 거창군민에게도 사랑받는 곳이 될 것”이라고 말했다.

신달자 시인은 인사말을 통해“우리나라에 ‘감사합니다’라는 말이 있다. 그 말을 하나에서 백 개로, 백 개에서 천 개로 만들어서 풀어놓아도 지금 제 마음을 전달할 수 없을 것 같다”며 “오늘 이렇게 영광스러운 결과가 오리라는 것은 생각하지 못했다. 거창군민과 대한민국의 모든 분들이 찾아오고 사랑하는 문학관이 될 수 있도록 잘 다스려 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 신달자문학관은 전시공간과 강의실, 북카페가 있는 1층 공간과 수장고와 2개 전시실을 보유한 2층 공간으로 구성됐다. 오는 206년부터는 신달자 시인 작품 전시, 지역 문인의 창작·낭송 프로그램, 주민 대상 문학 강좌 및 글쓰기 교실 등 다양한 문학 프로그램을 운영할 계획이다.

