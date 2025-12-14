인문학적 사유를 바탕으로 나만의 사진언어를 제시하다

지혜학교 사진 인문학으로 줌인하다 결과보고전 ‘단단한 후일담’ 16일부터 21일까지 사진공간 눈에서 14명 사진가 작품 전시

정상호 ‘강남, 그 뒤편에’/사진=전주사진책도서관 제공

전주사진책도서관이 한국문화예술위원회 ‘2025 지혜학교’에 선정돼 운영한 사진인문학 결과보고전 ‘단단한 후일담’이 16일부터 21일까지 전주사진공간 눈에서 열린다.

이번 전시는 사진가이자 명지대 한국이미지언어연구소 교수인 김혜원이 기획을 맡아 진행한 '사진! 인문학으로 줌인하다’ 강의를 마무리하며 마련됐다.

‘단단한 후일담’은 강의실에서 다뤄진 사진인문학의 주요 담론이 실제 예술현장에서 어떻게 창작으로 확장되는지를 보여주는 결과보고전이다. 전시에는 총 14명의 작가가 참여해 7개 유형으로 작품을 나눠 구성했다.

백인순 ‘적산의 경관’/사진=전주사진책도서관 제공

전시에는 해외 명품관과 아파트 모델하우스를 통해 소비심리를 포착한 ‘소비문화’, 폐업상가와 미분양 건물을 기록하며 자본주의의 불황을 비판한 ‘소비경제’, 자연 훼손과 지역공동체 붕괴를 고발한 ‘도시개발’ 유형의 작품들이 소개된다.

또한 도서관과 도시공원을 통해 도시 정체성을 탐구한 ‘도시문화’, 일제강점기 건축물과 교각을 매개로 탈식민성과 로컬리티를 성찰한 작업도 만날 수 있다. 이와 함께 멀티플 이미지 기법을 활용한 실험적 사진, 이미지와 텍스트를 결합한 구성사진까지 폭넓은 스펙트럼을 선보인다.

참여작가는 강승규, 김혜원, 박래영, 박영삼, 백인순, 박종권, 신애자, 유성수, 윤광빈, 이상민, 장윤희, 정상호, 정옥영, 정회선 등 14인이다.

김혜원 기획자는 “이번 전시는 인문학적 사유를 바탕으로 동시대 주요 담론을 각자의 사진 언어로 형식화한 결과물”이라며 “사진인문학 교실에서 기른 사유의 힘이 단단히 응축돼 앞으로의 사진 작업으로 이어지길 기대한다”고 말했다.

한편 이번 전시는 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술위원회가 주관, 전주사진책도서관이 운행한다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지