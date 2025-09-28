무주덕유산리조트, 스키 시즌권 조기 마감 임박

무주덕유산리조트가 25/26년 동계시즌권이 큰 호응을 얻으며 1차 특가 판매 조기 마감이 임박했다고 28일 밝혔다.

무주덕유산리조트 스키장./부영그룹 제공

‘겨울 스포츠의 성지’로 인기를 누리고 있는 무주덕유산리조트는 지난 11일부터 1차 특가 시즌권을 선착순으로 한정 판매하고 있다. 스키 시즌권을 가장 저렴하게 구매할 수 있는 1차 특가 시즌권은 고객에게 뜨거운 반응을 얻으며 조기 마감을 눈앞에 두고 있다.

1차 특가 시즌권은 30일까지 구매 가능하며 2차 특가 시즌권 판매는 다음달 13일부터 말일까지다.

11월 3일부터는 정상 요금으로 판매되며 특가 판매 기간 동안 패밀리할인, 연차할인, 무주군민, 대학생, 전년 타사 시즌권 구매고객, 시니어 할인 등 다양한 고객층을 위한 추가 할인이 더해져 더욱 저렴한 가격에 스키를 즐길 수 있다.

