익산 백제, 국화로 꽃 피우다...제22회 익산 천만송이 국화축제 ‘팡파르’

오는 11월 2일까지 열흘간 익산 중앙체육공원·신흥공원 일원

보행교 따라 수변정원 산책까지…도심 속 꽃길로 가을 나들이

24일 제22회 익산 천만송이 국화축제장/사진 제공=익산시

제22회 익산 천만송이 국화축제가 24일 개막했다.

오는 11월 2일까지 10일간 익산 중앙체육공원 일원에서 펼쳐지는 올해 축제는 ‘익산 백제, 국화로 꽃피우다’를 주제로 백제문화의 화려함을 재현한 백제금종 한지등과 8m 높이의 대형 봉황 조형물 등이 눈길을 끈다.

여기에 신흥공원 보행교 개통으로 축제 공간이 신흥공원 수변정원까지 확장되면서, 물길 따라 걷는 가을 도심 쉼터가 완성됐다.

축제장에는 1000여 점의 국화 조형물과 6만여 점의 국화 등 가을 초화류가 중앙체육공원과 신흥공원 일대에 전시된다.

또 새롭게 개방된 수변 산책로를 따라 여유로운 가을 나들이를 즐길 수 있다.

남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험과 이벤트도 풍성하게 마련됐다. 꽃꽃숨어라 모바일 스탬프 투어부터 천만송이 체험놀이터, 아동·청소년 팝업놀이터, 도시농업 체험, 꽃다발 만들기, 유아숲 체험 프로그램 등 다양한 즐길 거리가 마련됐다.

시민과 지역 단체가 직접 참여하는 판매·홍보 부스에서는 400여 종의 농특산물과 함께 육회비빔밥, 고구마순닭개장, 마룡이빵 등 익산을 대표하는 먹거리가 관광객의 오감을 사로잡을 예정이다.

정헌율 시장은 “올해 국화축제는 익산 백제의 전통과 현대를 잇고, 사람과 사람을 연결하는 아름다운 인연을 표현했다”며 “활짝 핀 국화처럼 익산을 찾은 모든 분들이 행복한 추억과 특별한 가을의 감동을 함께하시길 바란다”고 말했다.

24일 제22회 익산 천만송이 국화축제 개막식에서 주요 내빈들이 개막 퍼포먼스를 하고 있다./사진 제공=익산시

한편 올해는 특히 이리시·익산군 통합 30주년을 기념해 다양한 할인 행사와 공공시설 이용료 감면 등 축제장 밖에서도 시민참여형 혜택이 함께 진행된다.

또 보석대축제(10월 22일~11월 2일), 전국 돌문화산업전(10월 25일~26일), 보물찾기축제(11월 1일~2일) 등 다채로운 연계행사도 열려 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사한다.

