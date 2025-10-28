군산해경, 대규모 해상종합훈련 진행

경비함정 11척, 경찰관 약 240명 참여

해상종합훈련 모습(자료사진)=사진제공=군산해경

군산해양경찰서는 서해해양경찰청 주관으로 28일과 29일 양일간 ‘하반기 2차 해상종합훈련’을 진행한다.

이번 훈련에는 경비함정 11척, 경찰관 약 240명이 참여한다.

해상종합훈련은 매년 상·하반기로 나눠 해양경찰이 보유한 모든 경비함정을 대상으로 진행되며 치안과 관련한 검문 단속, 사고에 대비한 화재진화, 방수 훈련까지 총 13종목에서 이뤄진다.

각 훈련에는 서해해경청 소속 교관이 훈련과정을 참관하고 미진한 분야에 대한 교육 후 환류 및 토론과정을 거쳐 최종 평가한다.

해경은 상·하반기 해상종합훈련의 평가를 종합해 매년 최우수 경비함정을 선발하고 있으며, 지난 2021년과 2023년 군산해경 소속 한강1호(1001함)가 서해 최우수 경비함으로 선발된 바 있다.

군산해경은 최근까지 팀워크 훈련을 통해 기초체력과 협업능력 강화에 주력했고 이번 훈련을 통해서는 보다 각종 상황에 맞춘 직무 전문성 강화에 역량을 둘 방침이다.

오 훈 서장은 “해상종합훈련은 해양경찰의 가장 큰 훈련으로 훈련에 참가하는 모든 함정이 안전사고 없이 직무 전문성을 강화하기 위해 최선의 노력을 다하길 바란다”고 말했다.

