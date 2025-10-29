농촌주민수당임실운동본부, 시범사업 확대 대응 임실형기본소득사업 시행해야

확대 시행 앞두고 행정과 협의체 구축도 약속

농촌주민수당임실운동본부(상임대표 김진명)는 29일 임실군청 출입기자단과 간담회를 요청하고 “농촌기본소득 시범 확대에 앞서 임실군기본소득사업에 대한 선제적 대응이 요구된다”고 촉구했다.

이날 간담회는 임실군이 농촌기본소득 시범사업 1차 공모에서 탈락함에 따라 향후 확대 시행에 앞서 선제적으로 대처해야 한다는 차원에서다.

김진명 상임대표는 “1차에서 탈락한 무주군은 자체 예산을 통해 무주형 기본소득사업 시행을 발표했다”며 “임실군도 실의에 빠진 군민을 위해 이같은 대처가 요구된다”고 강조했다.

그러면서 임실군도 향후 시범사업에 선정될 경우 400억 원 가량의 재원이 지역상품권 형태로 순환, 지역경제가 눈부시게 성장할 것”이라고 주장했다.

김 상임대표는 또 시범사업 신청 시 임실군이 제시한 342억원의 일부를 활용해 군민 1인 당 연간 60만 원씩 지급하는 시행안이 절실히 요구된다고 지적했다.

하지만, 이진관 부군수는“예산이 확정된 것이 아니므로 이 같은 문제는 향후 담당부서 및 의회 등과의 협의가 필요하다”며 “운동본부와도 협의를 거쳐 군민에 도움이 되는 방향으로 검토하겠다”는 입장이다.

한편 이날 운동본부는 시범사업 탈락과 관련 현재 임실군 전역에 게첨된 프랑카드를 전면 수거하겠다고 임실군 관계자에 통고했다.

아울러 향후 시범사업 공모 확대에 대비, 행정과 운동본부 간 상호 협력으로 협의체를 구성, 임실군이 반드시 선정될 수 있도록 대응체계를 갖추자고 제안했다.

