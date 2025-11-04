학교법인 원광학원 제15대 오은균 이사장 취임

추산 성시종 이사장 이임 및 홍산 오은균 이사장 봉고법회 개최

지난 3일 학교법인 원광학원 이사장 이·취임식에서 제15대 오은균 이사장이 원광학원 건학정신기를 흔들고 있다./사진 제공=원광대

지난 3일 학교법인 원광학원 이사장 이·취임식에서 제15대 오은균 이사장이 취임 봉고를 하고 있다./사진 제공=원광대

학교법인 원광학원(원광대학교·원광보건대학교·원광디지털대학교) 제15대 오은균(도철) 이사장이 취임했다.

원광학원은 지난 3일 원광대 숭산기념관 3층 대법당에서 이사장 제14대 추산 성시종 이사장 이임 및 제15대 홍산 오은균(도철) 이사장 취임 봉고법회를 개최했다.

과 제15대 홍산 오은균(도철) 신임 이사장, 나상호 원불교 교정원장을 비롯해 법인 산하 기관장 및 구성원, 김관영 전북특별자치도지사, 정헌율 익산시장 등 내외빈이 참석한 가운데 3일 오후 원광대 숭산기념관 3층 대법당에서 개최됐다.

원불교에서 큰 사업이나 행사를 시작하고 끝날 때 일의 시작과 끝마침을 법신불 일원상 전에 고하는 의식인 봉고법회로 진행된 이날 행사에서는 기도 및 독경, 성시종 전임 이사장 이임 봉고와 원광학원 건학정신기 전달, 신임 오은균 이사장 취임 봉고, 보산 나상호 원불교 교정원장 설법, 김관영 전북특별자치도지사와 정헌율 익산시장의 축사 등이 진행됐다.

신임 오은균 이사장은 “제15대 이사장의 중임을 맡아 ‘물질이 개벽되니 정신을 개벽하자’는 원불교 개교 정신과 ‘지덕겸수 도의실천’의 건학이념을 성실히 구현함으로써 원광학원의 새로운 도약에 정성을 다하겠다”며 “위로 종법사님과 스승님들의 지도에 따르고 역대 이사장님들의 경륜을 이어받아 일원교법을 원칙으로 삼고 공의와 공법을 존중하면서 모든 구성원들의 소통과 합력으로 원광학원 발전을 위해 최선을 다해 노력하겠다”고 고했다.

한편 신임 오은균 이사장은 1984년 원광대 원불교학과를 졸업한 뒤 2012년 동대학원에서 행정학 박사 학위를 취득했으며, 1979년 원불교에 출가한 이후 교정원 기획실장, 교정원장, 재단법인 원음방송 이사장, 원광학원 상임이사 등을 역임했다. 이번 원광학원 이사장 임기는 오는 2029년까지 4년이다.

지난 3일 학교법인 원광학원 이사장 이·취임식에서 주요 내빈들이 함께 기념사진을 찍고 있다./사진 제공=원광대

익산=송승욱 기자

