전국 서점 폐업 추세…전주 지역서점은 증가

전주 2021년 76곳→올해 95곳…‘전주책사랑포인트 책쿵20’도 한몫

최근 전국적으로 지역서점의 폐업이 이어지고 있는 가운데, 오히려 전주는 증가한 것으로 나타났다.

6일 전주시에 따르면 지난 2021년 기준 76곳이었던 지역서점은 올해 10월 현재 95곳으로, 약 25% 늘었다.

특히 전주 지역에는 자체적으로 문화 행사를 운영하거나 다양한 개성을 가진 동네책방이 꾸준히 늘고 있다. 동네책방은 지난 2021년 10곳에서 올해 현재 19곳으로 증가했다.

이는 시가 동네책방을 단순한 ‘책을 파는 가게’가 아닌 ‘생활문화 거점’으로 재해석한 결과로 평가받고 있다. 도서관 이용과 서점 방문을 연결하는 선순환 구조가 자리 잡으며 책을 읽고 서점을 찾는 새로운 독서 흐름이 만들어진 것.

그 중심에는 ‘전주책사랑포인트 책쿵20’ 제도가 있다.

시는 지난 2021년부터 전주시립도서관에서 책을 빌릴 때 권당 50포인트를 적립해 주고, 동네서점에서 도서를 구매할 때 도서 정가의 20% 할인과 함께 대출로 적립된 포인트를 도서 구매에 사용할 수 있도록 하고 있다.

현재 ‘책쿵20’ 서비스에 가입한 시민은 약 3만 3500명으로, 이들이 구매한 도서는 총 54만 5000권에 달한다. 이에 따라 시민의 독서 참여 확대는 물론, 지역서점 매출 증대와 지역경제 활성화에도 효과를 거두고 있다.

이와 함께 ‘전주도서관여행’ 코스에도 동네책방이 포함돼 여행을 통해 책 문화를 즐기는 방문객이 자연스럽게 동네책방으로 발걸음을 옮기는 등 지역서점과의 연계 효과를 높이고 있다.

박남미 전주시 도서관평생학습본부장은 “전주 동네서점의 성장은 지역문화의 힘을 보여주는 사례”라며 “전 국민이 도서관과 동네책방, 북카페 등 책과 문화를 누리는 도시로 발전시키겠다”고 말했다.

