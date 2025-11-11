이전기사
전북일보로고

익산 마한철인클럽, 마라톤 쌀 나눔 ‘훈훈’
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-11-11 15:05 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산

익산 마한철인클럽, 마라톤 쌀 나눔 ‘훈훈’

송승욱 웹승인 2025-11-11 11:15 수정 2025-11-11 14:36 
마라톤대회 참가 기념품 쌀 10㎏ 11포대 서강지역아동센터에 전달

Second alt text
익산 마한철인클럽 회원들/사진 제공=마한철인클럽
Second alt text
익산 마한철인클럽이 서강지역아동센터에 전달한 쌀 10㎏ 11포대/사진 제공=서강지역아동센터

익산 마한철인클럽(회장 심혁)이 건강한 달리기를 통해 받은 쌀을 지역아동센터에 전달하며 나눔을 실천했다.

마한철인클럽은 오는 16일 개최 예정인 제23회 고창고인돌마라톤대회에 참가하면서 기념품으로 받은 쌀 10㎏ 11포대를 익산 서강지역아동센터에 전달했다.

클럽 관계자는 “회원들이 평소 철인3종이나 자전거 그란폰도, 마라톤대회에 참가를 하는데 한 해 마지막 대회인 고창고인돌마라톤대회에서 받은 쌀을 기부함으로써 뜻깊은 마무리를 하기로 했다”면서 “앞으로도 건강한 지역사회를 위해 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.

센터 관계자는 “생각지도 않은 쌀을 받게 돼 너무 감사하다”면서 “아이들을 위해 소중히 사용하겠다”고 전했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr