군산 후백제 역사의 비밀 풀리나

후백제 담장 전경./사진제공=군산시

군산 후백제 역사의 비밀이 드러날까.

군산시가 내년 상반기부터 후백제 역사의 비밀을 간직한 ‘옥구 상평리 후백제유적’에 대한 본격적인 발굴 및 시굴 조사를 착수한다.

20일 시에 따르면 옥구 상평리 후백제 유적 발굴 및 시굴조사는 내년 2월부터 12월까지 진행되며 1억 4000만원(국비 50%‧도비 15%‧시비 35%)이 투입된다.

이번 조사는 2023년부터 ‘역사문화권 정비에 관한 특별법’ 개정에 따라 시작된 후백제 역사문화권 중요 유적 발굴조사의 일환으로 추진된다.

옥구 상평리 후백제 유적은 조선시대 읍성인 옥구읍 성지 내에 위치하고 있으며, 지난해 군산시 역사 발굴을 위한 ‘옥구읍성 동헌 터 시굴조사’ 중 발견됐다

市자명(왼쪽 위), 官자명(오른쪽 위), 후백제 기와(왼쪽 아래), 후백제기와(오른쪽 아래)/사진제공=군산시

이 조사에서 후백제 시대 건물유적(기단‧수혈‧석렬 등) 및 생산유적(가마터) 등이 확인됐다.

또한 官•市 명문기와 및 격자문‧다중능형문(여러 선으로 마름모가 이어진 무늬)이 시문돼 있는 기와 등도 출토됐다.

특히 (이들 유적들은) 후백제학회 관계자 및 국립군산대 교수 등 전문가가 현장 자문을 통해 후백제 유적임을 검증했다.

이에 시는 역사문화권 중요 유적발굴조사 국비를 신청해 예산을 확보한데 이어 내년 1월 후백제유적 조사를 위한 행정절차 및 유적 발굴에 본격 나선다는 계획이다.

후백제는 후삼국 시대에 고려‧신라와 경쟁하며 새로운 문화를 받아들이고 기존 문화와 융합해 고유한 정체성을 형성‧발전시켰다.

현재 충북‧충남‧전북‧광주‧전남‧경북‧경남지역에 관련된 유물‧유적이 다수 분포하고 있다.

다만 지금까지 알려진 후백제 문화유산은 극히 적은 수에 불과한 것으로 전해졌다.

그런 의미에서 옥구 상평리 후백제 유적은 잊혀진 후백제 역사를 밝힐 수 있는 유적으로 학계의 관심을 받고 있다.

특히 옥구 상평리 후백제 유적은 후백제 역사문화를 재정립하고 전북 역사문화 위상을 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

시는 향후 시굴조사 등을 통해 유의미한 결과가 나올 경우 국가 유산 지정 등을 추진한다는 방침이다.

시 관계자는 “지난해 예상하지 못한 장소에서 후백제유적을 발견해 놀라지 않을 수 없었다.”며 “옥구 상평리 후백제유적 조사를 통해 군산의 잊혀진 역사를 밝혀 고대부터 지금까지 해양문물교류 중심 도시로의 면모를 확인할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

군산=이환규 기자

