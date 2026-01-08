우범기 전주시장 “AI 거점도시 도약 원년…산업 체질 혁신”

“피지컬 AI 대한민국 먹거리…생태계 구축 최선”

우범기 전주시장이 8일 시청에서 신년 기자회견을 열고 발언하고 있다. /전주시

우범기 전주시장이 올해를 AI(인공지능) 거점도시 도약의 원년으로 삼고 산업 체질을 혁신하기로 했다.

우 시장은 8일 전주시청에서 신년 기자회견을 열고 “지역 산업의 AI 전환을 가속화하고, 전문 인력 양성과 민관 협력 네트워크 강화를 통해 AI 산업 생태계를 개척해 나가겠다”며 “시민 모두가 AI 환경을 누릴 수 있도록 대상별 맞춤형 AI 교육을 하고, 복지·안전·교통 등 생활 전반에 AI 기술을 도입해 일상의 디지털 전환을 이루겠다”고 밝혔다.

이어 “피지컬 AI 산업이 조선산업처럼 전북 나아가 대한민국을 먹여 살리는 역할을 하리라 판단한다”며 피지컬 AI 생태계 구축에 나서겠다고 강조했다.

외국인 관광객 20만 명 유치도 목표로 내걸었다. 전주시 외국인 관광객은 2018년 13만 6662명에서 코로나19 이후인 2022년 1만 9446명, 2023년 9만 3274명까지 감소했다. 이후 2024년 15만 929명, 2025년 16만 3447명을 기록했다.

우 시장은 외국인 관광객 유치를 위해 전주역 통합관광센터 구축, 대중교통 서비스 개선 등 외국인 관광객 수용 태세를 확립하겠다고 했다. 외국인 관광 콘텐츠 개발 등도 추진한다.

이 밖에 우 시장은 이날 완주·전주 통합을 묻는 질문에 “행정통합 방법은 의회 의결, 주민 투표 두 가지가 있다”며 “주민 투표를 통해 통합하기엔 시간이 촉박하다. 의회 의결 방법도 있기 때문에 대전·충남, 광주·전남 등 타 자치단체 통합 속도에 맞춰 정치권과 협력해 끝까지 노력해야 된다고 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 지난해 12월 18일 더불어민주당 소속 대전·충남 국회의원들과 오찬 간담회를 하며 “다가오는 지방선거에서 통합 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 해야 한다”고 말한 바 있다. 이와 관련 올해 2월 행정통합 특별법이 국회를 통과하면 6월 지방선거에서 통합 자치단체장을 선출할 수 있다는 게 민주당의 계산이다.

또 전주시 지방채 문제에 대해서는 “도시공원 용지 매입을 제외한 지방채 발행 규모는 민선 7기와 민선 8기가 비슷하다”며 “특히 도시공원 용지는 자산으로 남는 빚이기 때문에 시민 여러분께서 우려하지 않아도 된다”고 밝혔다.

그러면서 “전주시 자산 규모는 전국 기초자치단체 중 11위로 전국 최고 수준이다. 자산 대비 부채가 위험 수준은 아니다”라고 재차 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지