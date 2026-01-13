국민권익위, 16일 전주서 ‘달리는 국민신문고’ 운영

전주시

국민권익위원회가 오는 16일 오전 10시~오후 4시 전주시 완산구청에서 생활 속 고충과 불편을 상담하는 ‘달리는 국민신문고’를 운영한다.

달리는 국민신문고는 국민권익위 조사관 등으로 구성된 상담반이 전국을 순회 방문하며 현장에서 주민들의 민원을 상담하고 해결 방안을 모색하는 제도다. 상담 과정에서 즉시 해결이 가능한 민원은 현장 처리하고, 추가 조사가 필요한 사안은 고충 민원으로 접수해 관계기관 협의를 거쳐 처리한다.

이번 달리는 국민신문고 상담장에서는 전주시 주민들은 물론 인접한 완주군, 임실군, 진안군 주민들도 상담받을 수 있다.

상담 분야는 △행정·교육 △세무 △복지 △노동 △주택·건축 △교통 등 생활 전반의 민원을 폭넓게 다룬다.

최삼 전주시 감사담당관은 “이번 달리는 국민신문고를 통해 전주시민의 민원을 직접 듣고 관계기관과 해결 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지