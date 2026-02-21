“미래의 군의원은 바로 나!”… 완주군의회 찾은 ‘시소’ 아이들의 특별한 외출

성중기 의원 안내로 생생한 민주주의 체험

성중기 의원 안내로 완주군의회를 견학한 어린이들이 기념사진을 찍고 있다. 완주군의회

“우와, 여기가 TV에서 보던 회의장이에요? 의원님 자리에 앉아봐도 돼요?”

지난 19일 완주군의회 청사가 아이들의 호기심 어린 목소리로 가득 찼다. 완주군 용진읍 소재 다함께돌봄센터 ‘시소’ 소속 아동 30여명과 종사자들이 지방의회를 찾은 것이다. 방과 후 초등학생들이 평소 공간을 벗어나 새로운 경험에 나선 특별한 외출인 셈이다.

이날 아이들의 방문은 단순히 청사를 둘러보는 견학을 넘어 민주적 의사결정 구조를 현장에서 직접 배우는 산교육장이었다. 3층 본회의장에 들어선 아이들은 지방의회가 어떤 일을 하는지, 우리가 사는 동네의 규칙(조례)이 어떻게 만들어지는지에 대한 설명을 경청했다. 회의의 모든 과정을 기록하는 ‘속기사’의 역할 등 평소 접하기 힘든 의정 활동의 뒷이야기에도 귀를 쫑긋했다.

해당 지역구의 성중기 완주군의회 의원이 아이들을 직접 맞이해 전 일정을 함께하며 의회 곳곳을 안내했다. 성 의원은 자칫 딱딱할 수 있는 의회의 기능과 의원의 역할을 아이들의 눈높이에 맞춰 쉽고 재미있게 풀어내 아이들의 호응을 얻었다.

성 의원은 “완주의 미래인 우리 아이들이 의회를 친숙한 공간으로 느끼고, 민주주의의 현장을 직접 경험하는 모습이 무척 대견하다”며 “오늘의 이 소중한 경험이 아이들이 민주 시민으로 건강하게 성장하는 데 든든한 밑거름이 되길 바란다”고 격려했다.

완주=김원용 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지