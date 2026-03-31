양성빈 장수군수 예비후보 “동화댐 양수 발전, 군민 앞 검증해야”

주민 협의·식수원 문제 해결 우선 MOU 절차와 타당성 검증 강조

양성빈 장수군수 예비후보가 동화댐 양수발전사업 전반에 대한 공개 검증을 제기하고 있다. /사진제공=양성빈 선거캠프

장수군수 선거를 앞두고 번암면 동화댐 양수발전사업을 둘러싼 공방이 격화되고 있다.

양성빈 장수군수 선거 예비후보는 31일 장수군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “각종 의혹과 군민 우려를 해소하기 위해 사업 전반에 대한 공개토론과 사실 검증이 필요하다”고 밝혔다.

양 예비후보는 “에너지 전환과 미래 먹거리 확보는 중요한 과제지만 행정이 추진하는 사업일수록 절차적 정당성과 타당성을 군민 앞에 투명하게 검증해야 한다”고 강조했다.

그는 양수발전소 유치 자체에 대해선 “필요성과 가능성은 인정한다”면서도 추진 방식에는 문제를 제기했다.

특히 “양수발전소와 함께 논의돼야 할 핵심은 송전탑 문제”라며 “이 부분이 해결되지 않은 상태에서 사업을 추진하는 것은 적절하지 않다”고 지적했다.

또 “현재 사업은 장수군의 제안에 따라 추진된 것으로 보이지만 충분한 타당성 검토와 주민 설명이 선행됐는지 의문”이라며 “MOU 체결이 과정의 일부일 뿐 주민 협의가 우선돼야 한다”고 강조했다.

식수원 문제도 주요 쟁점으로 제시했다.

양 예비후보는 “양수발전소가 들어설 경우 수자원 영향에 대한 면밀한 검토가 필요하다”며 “군민 생활과 직결된 문제인 만큼 선제적 대응이 요구된다”고 말했다.

이어 “사업의 실과 득을 냉정하게 따져 실보다 득이 클 때 추진해야 한다”며 “댐 관련 지원 체계 역시 보다 현실적인 수준으로 재검토할 필요가 있다”고 덧붙였다.

따라서 군민 여러분의 현명한 판단을 돕고 장수 미래 먹거리에 올바른 이정표를 세우기 위해 최훈식 예비후보의 즉각적이고 진정성 있는 화답을 촉구했다.

이에 대해 최훈식 예비후보 측은 기존 입장에서 “양수발전사업은 장수의 미래 먹거리 확보를 위한 핵심 전략 사업으로 정부 및 관계기관과 협의를 통해 추진 중이다”는 입장을 견지하고 있는 것으로 알려졌다.

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