코로나19 입원환자 4주 연속 증가 추세…전주시, 감염 관리 강화 나서

취약시설 감염관리 지도·호흡기 감염병 예방수칙 준수 홍보

전주시청 전경 /전주시

전국적으로 코로나19 입원환자 수가 증가세를 보이는 가운데 전주시가 감염 취약시설에 대한 관리 강화에 나섰다.

질병관리청 자료에 따르면 병원급 표본감시 의료기관의 코로나19 입원환자 수는 최근 4주 연속 소폭 증가했다. 연령별로는 65세 이상이 전체 입원환자 수(3306명)의 59.8%(1976명)를 차지하는 것으로 나타났다.

이에 전주시보건소는 여름철 코로나19 유행에 대비, 감염 취약시설에 대한 감염관리 지도 및 호흡기 감염병 예방수칙 준수 홍보 등을 실시한다고 7일 밝혔다.

보건소는 코로나19 고위험군 보호를 위해 감염 취약시설 내 코로나19 발생을 모니터링하고, 집단감염 발생 시 신속한 역학조사를 통해 총괄적 감염관리를 시행한다.

또 기침과 발열 등 코로나19 의심증상이 있으면 즉시 의료기관을 방문해 치료를 권고하고, 감염 취약시설 입소자 및 종사자에 대한 손 씻기와 기침 예절 준수, 실내 환기 등 감염병 예방수칙 준수 홍보도 펼친다.

김신선 전주시보건소장은 “호흡기 바이러스는 주로 겨울철에 유행하지만 코로나19는 작년에도 여름철 유행이 있었다”면서 “감염 취약시설 관리 등을 통해 호흡기 감염병 확산 방지 및 고위험군 보호에 만전을 기하겠다”고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지