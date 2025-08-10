'국가유산과 디지털 기술의 만남' ⋯군산 여름밤, 빛으로 물들다

2025 국가유산 미디어아트 군산서 지난 8일 개막

오는 30일까지 빛의 향연과 다채로운 프로그램 운영

다채로운 ‘미디어아트’ 진수로 관광객 발길 유혹

군산 ‘국가유산 미디어아트 구 군산세관 본관’이 지난 8일 개막식과 함께 오는 30일까지 운영된다/사진제공=군산시

군산의 역사와 문화를 담고 있는 국가유산이 디지털 기술을 만나 아름다움을 뽐낸다. 그 속에서 펼쳐지는 빛의 향연 및 특별한 문화체험은 여름철 무더위에 치진 관람객에게 또 다른 즐거움과 힐링을 제공한다.

국가유산청과 국가유산진흥원이 오는 11월까지 전국 8개 도시에서 '2025 국가유산 미디어아트'를 순차적으로 개최하고 있는 가운데 군산이 첫 번째 주자로 힘차게 포문을 열었다.

군산 ‘국가유산 미디어아트 구 군산세관 본관’이 지난 8일 개막식과 함께 23일간의 여정을 시작했다.

‘국가유산 미디어아트 구 군산세관 본관’은 국가유산청 공모사업으로, 지역의 근대 문화유산에 디지털 기술을 활용한 미디어아트 콘텐츠를 통해 야간에 국가유산을 더 쉽게 알리고 즐길 수 있도록 지원하는 내용이다.

이 사업은 단순한 조명 쇼를 넘어 각 지역의 역사와 문화를 현대적으로 재해석한 몰입형 체험을 제공한다는 점에서 국민들의 큰 관심을 받고 있다.

군산 내항 주차장 특설무대에서 열린 이날 개막식에는 강임준 시장을 비롯해 많은 내외빈과 시민‧관광객 등이 참석해 국가유산 미디어아트의 출발을 축하했다. 국가유산 미디어아트가 군산에서 열리는 것은 이번이 처음이다.

행사는 ‘군산의 빛, 꽃으로 물들다’라는 주제로 펼쳐진다.

대표 프로그램인 ‘백년의 군산’은 조선은행 창문을 활용해 옛 군산 사람들의 삶을 빛으로 표현했다.

또한 구 군산세관 본관·구 일본 제18은행·구 조선은행 등 근대 문화유산에서 군산의 과거와 미래를 보여줄 다채로운 공연과 설치미술‧체험형 콘텐츠 등이 진행된다.

이와함께 △신비한 여정(구 조선은행 군산지점) △도깨비 금고(구 일본 제18은행 군산지점 금고) △희망의 창고(구 군산세관 본관) 등을 통해 다채로운 ‘미디어아트’의 진수를 보여줄 것으로 기대되고 있다.

다른 지역에서는 볼 수 없는 이동식 미디어아트 ‘빛의 자전거’는 행사장 전역을 돌아다니면서 군산의 옛 모습과 공간을 이어주는 메신저의 역할을 담당하게 된다.

특히 '동백할아버지'와 '새별'이라는 가상 인물을 설정해 군산의 과거 및 현재를 오가며 이야기를 전달, 백년의 군산 속으로 신비한 여정을 보여줄 예정이다.

시는 이번 행사에서 각 공간에 담긴 역사적 이야기를 현대 미디어아트 기법으로 재해석해 행사장을 찾는 방문객들에게 잊지 못할 추억을 선사한다는 방침이다.

강임준 군산시장은 “이번 행사는 군산시의 근대문화유산과 최첨단 디지털 기술이 활용된 미디어아트 콘텐츠의 의미있는 만남”이라며 “이번 행사가 국가유산의 가치를 높이고, 군산시민과 관광객들에게 한여름 밤 아름다운 빛과 조명 속에서 국가유산과 내항의 매력을 느끼는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

