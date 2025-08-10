군산어린이공연장, 특별 공연 ‘별별서커스’ 개최

오는 23일⋯1인당 최대 4매까지 예약

군산어린이공연장이 오는 23일 특별 공연 ‘별별서커스’를 선보인다.

이번 공연은 화려하고 웅장한 무대보다 관객과 함께 호흡하는 서커스의 본질에 집중해 어린이와 가족 모두가 즐길 수 있는 감동과 재미를 전달할 예정이다.

또한 저글링‧마술‧아코디언 연주 등 다채로운 공연을 통해 아이들의 눈높이에 맞춘 즐거움과 서커스만의 따뜻한 감성도 전한다.

화려한 특수효과 대신 사람의 몸과 재주로 완성되는 서커스의 생생한 에너지는 관객과의 거리를 좁히며 남녀노소 누구나 함께 호흡하는 소통과 공감의 시간이 될 것으로 기대된다.

특히, 점점 잊혀지고 있는 전통 서커스의 향수를 현대적인 감각으로 재해석한 무대를 보면서 관객들은 새로운 문화적 경험에 빠질 것으로 보인다.

심종완 군산시 예술의전당관리과장은 “이번 공연은 어린이들에게 서커스의 다양한 매력을 전하고, 세대가 함께 즐길 수 있는 따뜻한 공연 문화를 확산하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 온 가족이 함께할 수 있는 수준 높은 문화 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 이번 공연은 23일 오전 11시와 오후 2시, 총 2회 공연되며, 예약은 8월 13일 오전 10시부터 티켓링크(www.ticketlink.co.kr)를 통해 가능하며 지정좌석제로 진행된다.

1인당 최대 4매까지 예약할 수 있으며, 관람료는 무료이다.​

