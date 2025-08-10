"송전탑 가고, 기업 오라"…남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회 출범

나비소극장서 발대식…시민단체·도의원·시의원 등 30여명 참여

남원시의회, 특위 구성 추진…진안·장수·무주와 연대 계획

지난 7일 남원 아이쿱생협 나비소극장에서 '남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회' 발대식이 열린 가운데, 참석자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다./최동재 기자

정부의 대규모 초고압 송전선로 건설 계획에 남원 시민들이 집단 반발하고 나섰다. 경제 도약과 지역 균형발전을 내세운 에너지 정책이 지방 희생을 전제로 한다는 비판이 거세다.

남원지역 시민단체들은 지난 7일 남원 아이쿱생협 나비소극장에서 '남원시 송전탑 건설 백지화 대책위원회' 발대식을 열고 "지역소멸을 부추기는 송전탑 건설을 중단하라"고 촉구했다.

발대식에는 시민사회단체 관계자와 이정린·임종명 전북특별자치도의회 의원, 김영태 남원시의회 의장 및 시의원 등 30여 명이 참석했다.

대책위는 "호남에서 생산한 재생에너지를 용인 반도체 국가산단 등 수도권으로 송전하기 위해 전국 곳곳에 송전탑이 건설되고 있고, 그 피해는 지방이 고스란히 떠안고 있다"라며 "에너지도 로컬푸드와 같이 '지산지소(地産地消)' 원칙을 지켜야 한다"고 주장했다.

이어 "지방에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 정책을 지속한다면 반도체 공장과 같은 대용량·대규모 전력 소비 업종이 수도권만 고집하는 악순환이 계속될 것"이라며 "재생에너지가 필요한 기업은 비수도권으로 이전해야 한다"고 강조했다.

남원시의회도 대응에 나선다.

윤지홍 시의원이 공동대책위원장을 맡은 가운데, 시의회 차원의 특별위원회 구성을 추진 중이다. 시의회는 진안·장수·무주 등 이미 대책위를 발족한 인근 지자체와 연대해 공동 대응에 나설 계획이다.

