국제 K-POP 학교 최적지 ‘부안’…세계 청소년 마음 사로잡았다

전북 K-POP 아카데미 연계 체험 프로그램 성황…자연·문화·공연 한자리

부안군이 전 세계 청소년 앞에서 ‘국제 K-POP 학교’ 설립 최적지로서의 매력을 확실히 각인시켰다.

군은 지난 10~11일 이틀간 전북 K-POP 아카데미 참가 청소년 20명을 초청해 부안 전역에서 K-컬처 체험 프로그램을 운영했다.

프로그램은 △부안청자박물관 도자기 만들기 △천년고찰 내소사 탐방 △변산비치펍 무대공연 △부안영상테마파크 및 줄포만 노을빛 정원 관람 등 부안만의 문화·관광 콘텐츠로 촘촘히 채워졌다.

특히 변산해수욕장 비치펍 무대에선 참가자들이 아카데미에서 익힌 K-POP 댄스를 선보이며 축제 분위기를 달궜다.

권익현 군수와 함께 줄포만 노을빛 정원에서 진행한 영화 케이팝 데몬 헌터스 ‘소다팝’ 챌린지 촬영은 참가자 SNS를 타고 전 세계로 확산될 예정이다.

권익현 부안군수가 K-POP 참가자들과 K-POP 댄스를 선보이고 있다. / 부안군 제공

참가자 A씨는 “부안은 바다와 산, 전통이 모두 있는 놀라운 곳”이라며 “청자 만들기와 K-POP 무대는 평생 기억에 남을 경험”이라고 전했다.

권익현 부안군수는 “세계 청소년이 직접 체험한 부안의 매력이 국제 K-POP 학교 유치에 큰 힘이 될 것”이라며 “K-컬처 확산과 글로벌 청소년 교류를 위한 거점 도시로 도약하겠다”고 밝혔다.

