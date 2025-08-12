이전기사
전북일보로고

국제 K-POP 학교 최적지 ‘부안’…세계 청소년 마음 사로잡았다
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-08-12 15:41 (Tue)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 부안
보도자료

국제 K-POP 학교 최적지 ‘부안’…세계 청소년 마음 사로잡았다

홍경선 웹승인 2025-08-12 15:09 수정 2025-08-12 15:09

전북 K-POP 아카데미 연계 체험 프로그램 성황…자연·문화·공연 한자리

image
부안군이 전 세계 청소년 앞에서 ‘국제 K-POP 학교’ 설립 최적지로서의 매력을 확실히 각인시켰다.

부안군(군수 권익현)이 전 세계 청소년 앞에서 ‘국제 K-POP 학교’ 설립 최적지로서의 매력을 확실히 각인시켰다.

군은 지난 10~11일 이틀간 전북 K-POP 아카데미 참가 청소년 20명을 초청해 부안 전역에서 K-컬처 체험 프로그램을 운영했다.

프로그램은 △부안청자박물관 도자기 만들기 △천년고찰 내소사 탐방 △변산비치펍 무대공연 △부안영상테마파크 및 줄포만 노을빛 정원 관람 등 부안만의 문화·관광 콘텐츠로 촘촘히 채워졌다.

특히 변산해수욕장 비치펍 무대에선 참가자들이 아카데미에서 익힌 K-POP 댄스를 선보이며 축제 분위기를 달궜다.

권익현 군수와 함께 줄포만 노을빛 정원에서 진행한 영화 케이팝 데몬 헌터스 ‘소다팝’ 챌린지 촬영은 참가자 SNS를 타고 전 세계로 확산될 예정이다.

image
권익현 부안군수가 K-POP 참가자들과 K-POP 댄스를 선보이고 있다. / 부안군 제공

참가자 A씨는 “부안은 바다와 산, 전통이 모두 있는 놀라운 곳”이라며 “청자 만들기와 K-POP 무대는 평생 기억에 남을 경험”이라고 전했다.

권익현 부안군수는 “세계 청소년이 직접 체험한 부안의 매력이 국제 K-POP 학교 유치에 큰 힘이 될 것”이라며 “K-컬처 확산과 글로벌 청소년 교류를 위한 거점 도시로 도약하겠다”고 밝혔다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#부안군
홍경선 hks6793@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr