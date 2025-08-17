“없어지는 악취시설인줄 알았는데 부활한다고?”...진안 마령면 섬진강상류환경운동연합, 군청 찾아 공모사업철회 강력 촉구

지난 13일 진안군수실을 찾은 진안 마령면 섬진강상류환경운동연합 전재삼 회장과 회원들이 전춘성 군수를 비롯한 관계부서 직원들에게 주민 애로사항을 호소하며 최근 진행되고 있는 환경부 주관 '탈취탑 공모사업'의 취소를 촉구하고 있다. / 사진=국승호 기자

“상추 씻을 물조차 사 먹고 있어요. 그런데 사라지기 일보 직전의 악취시설을 부활시키겠다니요. 이것이 말이나 됩니까.”

진안 마령면(면장 송금옥) 주민들로 구성된 섬진강상류환경운동연합(회장 전재삼, 이하 섬진강환경연합)이 지난 13일 진안군청을 항의 방문해, 고분제로(路) 인의 성수면과 마령면 경계에 추진 중인 퇴비 관련 탈취시설 설치 공모사업의 철회를 강력히 요구했다.

이들은 “행정이 수년째 악취로 고통받고 있는 주민들을 뒤로 하고, 죽어가는 악취 시설의 부활을 돕는 것은 납득할 수 없다”며 군의 적절한 대처를 촉구했다.

이날 면담에는 전재삼 회장을 비롯해 김기호 마령면 주민자치위원장, 이춘석, 전광석, 조정평, 허세황 회원 등이 참석했다. 군청 측에서는 전춘성 진안군수를 비롯해 환경과 등 4개 부서 과장 및 담당자들이 동석했다.

전 회장은 “바른영농이라는 퇴비업체가 악취 문제로 논란이 많았던 A업체를 인수한 뒤 국가보조사업에 응모해 탈취시설을 설치하겠다고 나섰다”며 “이미 지역은 수질과 악취 문제로 몸살을 앓고 있는데, 주민 동의도 없이 일방적으로 추진된 공모는 절차적으로 문제가 있다”고 지적했다.

김기호 위원장도 “현장을 가보면 슬러지 처리시설이 부실하고, 비만 오면 오염수가 넘칠 정도로 관리가 허술하다”며 “군이 책임지고 점검해 인허가 취소 등 강력한 조치를 취해야 한다”고 주문했다. 그러면서 “‘매입해서라도 없애겠다’던 공약도 이행하라”고 목소리를 높였다. 그는 또 “공청회 또는 환경단체와의 사전 협의도 없이 공모를 추진해 놓고도 허가를 취소할 법적 근거가 없다는 건 행정의 책임 회피”라고 비판하며 “군청에서 해결 못하면 대통령실에 민원을 제출하겠다”고 말했다.

이에 대해 조봉진 진안군 환경과장은 “해당 사업은 환경부 공모사업으로 현재는 1차 선정만 된 상태”라며 “최종 결정은 현장 실사 등 후속 절차를 거쳐야 확정된다”고 설명했다.

문제가 된 사업은 환경부가 주관하는 ‘가축분뇨 퇴액비 제조시설 대기배출관리 지원 공모사업’이다. 당초 A업체가 추진했으나, 최근 바른영농이 해당 업체를 M&A 방식으로 인수하면서 사업 주체가 변경됐다. 신청된 시설의 하루 처리 용량은 퇴비 49톤, 액비 50톤 등 총 99톤에 이른다.

안병태 바른영농 대표는 “시설은 적법하게 추진 중이며, 탈취시설은 냄새를 30ppm 이하로 낮추는 스크러버 방식으로 설치할 계획”이라며 “기존 방식보다 악취 저감 효과가 크고, 측정 장비도 부착돼 대기환경 개선에 기여할 수 있다”고 반박했다.

주민들은 이와 함께 “오동마을 돈사 문제 등 기존 축산 악취 문제도 여전히 방치되고 있다”며 세동천의 오염원 관리 강화와 행정의 책임 있는 후속 조치를 거듭 촉구했다.

