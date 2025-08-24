남원 캠벨포도, 베트남 수출…연말까지 100톤 해외로

고랭지 재배 강점…단단한 과육·높은 당도 호평

공동브랜드 ‘춘향애인’ 활용해 대만·동남아 공략

지난 22일 지리산농협에서 열린 춘향애인 포도 베트남 수출 선적식 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다./사진=남원시

남원시(시장 최경식)는 지난 22일 지리산농협(APC)에서 캠벨포도 베트남 수출 선적식을 열고 해외시장 공략에 본격 나선다고 24일 밝혔다.

첫 수출 물량은 캠벨포도 3.1톤으로, 현지 소비자의 기호에 맞춘 1~3kg 소포장으로 선적됐다. 시는 이번 수출을 시작으로 연말까지 총 100톤(10억 원 규모)의 포도를 해외로 보낼 계획이다.

남원 흥부골 포도는 고랭지 재배로 당도와 저장성이 뛰어나 소비자들로부터 호평을 받아왔다. 지난해에는 베트남과 대만에 22톤, 약 2억2000만 원 규모를 수출했다. 베트남 바이어들은 “단단한 과육과 높은 당도가 강점”이라고 평가했다.

이번 수출은 지리산농협(조합장 정대환)과 남원시조공법인(대표 이창준)이 공동 추진하며, 남원 농산물 공동브랜드 ‘춘향애인’으로 선별·출하된다.

최경식 시장은 “남원 포도가 해외에서 인정받는 계기가 될 것”이라며 “직거래 홍보와 해외 판촉행사로 인지도를 높여 수출 시장을 넓히겠다”고 밝혔다.

