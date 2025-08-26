고창교육지원청-고창군, 교육행정실무협의회 개최

지역 교육현안 공동 대응…교육협력·인재양성 강화

고창교육지원청 강민자 행정지원과장과 고창군청 유정현 인재양성과장을 비롯한 실무협의회 위원 14명이 참석해 교육행정실무협의회를 진행하고 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=고창교육지원청

고창교육지원청(교육장 한숙경)은 지난 25일 고창군과 함께 지역교육 발전을 위한 교육행정실무협의회를 개최하고, 2026년 교육협력 지원사업 및 선동초등학교(폐교) 활용 방안 등 주요 현안을 논의했다.

이날 회의에는 공동위원장인 고창교육지원청 강민자 행정지원과장, 고창군청 유정현 인재양성과장을 비롯해 실무협의회 위원 14명이 참석했다.

협의회에서는 ▲글로벌 역사문화체험 연수 ▲고창 드론축구단 운영 등 지역 인재 양성을 위한 11개 교육협력 사업에 대해 심도 있는 논의가 이루어졌다. 또한 지난 2월 말 폐교된 선동초등학교 부지를 활용해 연간 78만여 명이 찾는 청보리밭 축제(4~5월) 기간 임시주차장으로 조성하는 방안 등 구체적인 활용방안도 검토됐다.

고창교육지원청 강민자 행정지원과장은 “고창교육지원청과 고창군은 지역교육 현안 해결을 위해 상시 소통하고 있다”며 “앞으로도 공동 대응을 통해 실질적인 성과를 내도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

