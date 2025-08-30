부안군, 9월 1일부터 부안사랑상품권 할인율 15%로 확대

군민 생활비 절감·소상공인 매출 증대 기대

부안군(군수 권익현)는 군민 생활비 절감과 지역경제 활성화를 동시에 겨냥한 ‘부안사랑상품권’ 정책을 한층 강화한다. 오는 9월 1일부터 상품권 할인율을 기존 10%에서 15%로 확대 적용하기로 한 것이다.

이번 조치는 정부의 인구감소지역 국비 지원을 토대로 추진되는 것으로, 단순한 할인 혜택을 넘어 군민의 가계부담 완화와 지역경제 선순환 구조 형성에 직접적인 불씨가 될 것으로 기대된다.

부안사랑상품권은 군민이 할인된 가격에 상품권을 구입해 관내 상점에서 현금처럼 사용하는 제도다. 가계는 생활비를 줄이고, 소상공인은 지역 내 소비 확대에 따른 매출 증가를 누리며, 결과적으로 지역경제 전체가 활력을 얻는 구조를 만들어왔다.

특히 이번 할인율 상향으로 군민은 동일한 금액으로 더 많은 상품권을 구매해 실질적 체감 혜택을 누리게 되고, 지역 내 소비는 더욱 촉진돼 자금 역외 유출을 막고 골목상권과 전통시장을 지탱하는 든든한 버팀목 역할을 할 것으로 전망된다.

권익현 부안군수는 “부안사랑상품권은 단순한 할인 정책이 아니라, 군민 생활과 지역경제를 동시에 지키는 ‘착한 소비 운동’”이라며 “군민들께서 적극 동참해 주셔야 지역경제가 살아난다”고 강조했다.

군은 올 하반기 발행 예정인 지역사랑상품권 물량 중 상당 부분을 15% 할인율로 공급할 계획이다. 아울러 발행·유통 관리, 결제 편의성 개선, 가맹점 확대 등을 병행해 안정적 제도 운영에 총력을 기울일 방침이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지