남원시, 면접 수당 지급 하반기까지 이어간다

취업 성과 40% 달성, 구직자 호응 커

남원시가 전국 지자체 최초로 시행한 ‘면접 수당 지급 사업’을 하반기에도 이어간다. 상반기 사업이 높은 참여 속에 조기 소진되자, 시는 추가 예산을 확보해 지속 운영하기로 했다.

이 사업은 남원시의 ‘남원형 퀵스타트’ 정책의 하나로, 면접 과정에서 발생하는 교통비와 식비 등을 지원한다.

지난해 첫 도입 이후 구직자의 경제적 부담을 줄이고, 면접 기회 확대와 취업 성과로 이어지면서 만족도가 높았다.

올해 상반기에는 총 162명이 최소 1건에서 최대 3건까지 지원을 받았으며, 이 가운데 65명(40% 이상)이 실제 취업에 성공하는 성과를 거뒀다.

최경식 남원시장은 “면접 수당은 구직자에게 꼭 필요한 실질적 지원을 담은 남원시만의 맞춤형 일자리 정책”이라며 “앞으로도 다양한 지원 프로그램을 통해 지역 일자리 안정과 경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 면접 수당 신청은 남원퀵스타트사업단 누리집(www.namwonquick.or.kr)에서 가능하며, 자세한 문의는 063-625-0882로 하면 된다.

