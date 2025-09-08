전주시, 정신건강 으뜸도시 선포⋯2035년까지 1118억 투입

전 시민 심리상담, 60세 이상 매년 1회 치매검진 지원

2030년까지 현 보건소 부지에 정신건강통합지원센터

마음돌봄 교육, 축제 운영⋯정신건강 자원봉사자 양성

우범기 전주시장이 8일 시청에서 정신건강 으뜸도시 비전 관련 기자회견을 하고 있다. /전주시

전주시가 '정신건강 으뜸도시'로의 도약을 했다.

우범기 전주시장은 8일 전주시청에서 기자회견을 열고 대한민국 정신건강 으뜸도시 비전을 발표했다.

전주시의 목표는 시민 누구나 원하면 전문 심리상담 서비스를 받고, 60세 이상 누구나 연간 1회 무료 치매검진을 받는 도시를 만드는 것이다.

이를 위해 전주시는 2035년까지 총 1118억 원을 투자해 △정신건강 의료돌봄 체계 마련 △전주형 마음돌봄 플랫폼 구축 △심신 건강 자원봉사 활성화라는 3대 전략, 10대 과제를 추진한다.

구체적으로 전주시는 정신건강 의료돌봄 체계를 마련하기 위해 각각 독립적으로 운영 중인 정신건강 관련 온라인 서비스를 하나로 묶어 통합 온라인 플랫폼을 구축한다.

정신건강복지센터와 중독관리통합지원센터, 치매안심센터 등 정신건강 관련 인프라를 통합한 (가칭) 정신건강통합지원센터도 건립한다. 정신건강통합지원센터는 2030년까지 현 보건소 부지에 짓는다. 또 현재 보건소에서 운영 중인 '마음치유 상담소'도 2035년까지 단계적으로 확대·운영한다.

공립 치매전담형 전문요양원 건립, 치매안심병원 추가 지정, 치매안심마을 확대 등도 추진해 나간다.

아울러 전주형 마음돌봄 플랫폼을 구축하기 위해 평생학습을 기반으로 한 전주형 마음돌봄 교육인 '마음 온'을 운영한다. 마음 온을 통해 연간 1만 명의 시민이 교육받도록 만드는 것이 시의 목표다. 주민센터와 도서관, 복지관 등을 활용한 찾아가는 마음돌봄 학습 공간인 '마음 온 편의점'도 100곳을 지정·운영한다.

내년부터는 시민 마음돌봄 축제인 '마음 온 페스타'를 개최한다. 자연휴식, 문화예술, 종교문화 등 '마음돌봄 힐링 명소'도 100곳을 발굴·지정한다.

이와 함께 전주시는 자원봉사를 활성화하기 위해 전 시민 자원봉사 캠페인인 '온정 한 시간'을 추진한다. 정신건강 특화 '온정 토닥토닥 봉사단'도 조직·운영한다. 이를 뒷받침하기 위해 자원봉사 마일리지도 상향 지원한다.

이번 아이디어를 직접 제시했다는 우 시장은 "시민들의 건강한 마음과 행복은 전주시의 가장 궁극적인 목표"라며 "정신건강 으뜸도시로 도약하기 위해 세부적인 정책 발굴, 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

