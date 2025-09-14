군산∙김제∙부안군, 새만금국제공항 기본계획 취소 판결 강한 유감

입장문 통해 정상화 촉구 목소리

새만금과 인접한 군산시와 김제시‧부안군이 법원의 새만금국제공항 기본계획 취소 결정에 대해 강한 유감을 표명했다.

특히 이번 판결이 전북 발전 전략 전체에 치명적 공백을 초래할 수 있는 만큼 국토교통부의 즉각적인 항소와 함께 사업이 정상적으로 추진돼야 한다고 목소리를 높였다.

군산시는 지난 12일 입장문을 통해 “이번 판결을 존중하지만 시민들께서 분명 실망과 걱정을 느끼셨을 것”이라며 “새만금국제공항은 단순한 교통 인프라가 아니라 새만금 트라이포트를 완성하는 핵심 기반”이라고 강조했다.

여기에 “(새만금국제공항이) RE100 기반 글로벌 첨단기업 유치와 수출입 물류 활성화를 이끌어 군산을 넘어 전북을 첨단산업 거점도시로 도약시킬 것”이라며 “중앙정부 및 전북특별자치도와 협력해 정당성을 입증하고 이 사업이 원활한 추진이 이뤄지도록 모든 역량을 다하겠다”고 전했다.

군산시의회도 역시 “이번 판결은 새만금 사업 전반을 위협하고 지역의 미래 전략을 흔드는 중대한 좌절”이라며 “만약 판결이 현실화된다면 지역사회의 존립 기반이 흔들릴 수밖에 없다”고 반발했다.

그러면서 “항만·철도·공항이 결합된 트라이포트 물류 거점은 전북 서부권의 새로운 성장 동력이자, 국가적인 프로젝트인 만큼 국토부가 즉각 항소해 사업을 정상화하는 것이 정부의 책무”라고 주장했다.

김제시와 부안군도 깊은 우려를 나타났다.

김제시는 "새만금국제공항은 대한민국에서 유일하게 국제공항이 없는 전북자치도의 오랜 숙원사업이자 새만금에 기업유치‧관광활성화를 위해 필수 기반시설“이라며 "무엇보다 지난 2019년 예비타당성조사까지 면제된 대형 국책사업임에도 이번에 개발사업 기본계획이 취소돼 매우 안타깝게 생각한다"고 말했다.

이어"새만금 국제공항 사업 추진이 또다시 지연되서는 안된다"며 "향후 사업이 조기에 정상적으로 추진될 수 있도록 관계기관과 적극 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.

부안군은 “새만금 신공항은 지역민의 오랜 염원”이라며 “법원의 결정은 전북 서해안권 발전 기반을 허물어뜨린 것과 다름없다”고 비판했다.

또한 “향후 새만금 사업 전반이 군민과 지역발전에 도움이 되는 방향으로 나아가야 한다”며 “지역균형발전과 국제경쟁력 확보를 위해 새만금국제공항 개발 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 새만금신공항은 총사업비 8077억원을 들여 2028년 완공, 2029년 개항을 목표로 새만금 매립지 340만3054㎡에 활주로와 계류장‧여객터미널‧화물터미널 등을 조성하는 사업이다.

