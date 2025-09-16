부안군, 줄포만 노을빛 정원에 고향사랑기부제 비호텔 2호 조성

줄포만 노을빛 정원 안내판에 기부자 이름 새겨

제1호 새만금 비호텔 이어 생태복원 상징 공간 확산

줄포만 노을빛 정원에 설치될 제2호 비호텔(Bee Hotel)에 기부자 이름이 새겨진 안내판을 조성할 디자인이다 / 부안군제공

부안군이 고향사랑기부제 참여자를 위한 특별한 공간을 마련한다. 단순한 기부를 넘어 기부자가 직접 발자취를 남기는 참여형 기부문화를 확산시키겠다는 취지다.

군은 2025년 지정기부사업 ‘야생벌 붕붕이를 지켜주세요!’의 일환으로, 줄포만 노을빛 정원에 설치될 제2호 비호텔(Bee Hotel)에 기부자 이름이 새겨진 안내판을 조성한다. 오는 30일까지 지정기부에 참여하면 금액과 관계없이 이름을 올릴 수 있다.

현재 제1호 비호텔은 변산면 국립새만금간척박물관 옆 생태공원에 설치돼 있다/부안군 제공

현재 제1호 비호텔은 변산면 국립새만금간척박물관 옆 생태공원에 설치돼 있다. 나무판에 뚫린 작은 구멍 속으로 야생벌이 드나드는 모습이 확인되며, 약 1만 마리의 야생벌 서식지 역할을 하고 있다.

꿀벌과 달리 홀로 살아가는 야생벌은 주민들에게 낯선 존재였다. ‘벌’이라는 단어가 주는 불안감 탓에 첫 비호텔은 민가가 드문 새만금 생태공원에 세워졌다. 그러나 시간이 흐르며 생태적 가치가 인정되고, 기부자들에게는 성취감을 안겨주는 상징적 공간으로 자리매김했다.

제2호 비호텔을 줄포만 노을빛 정원에 설치할 디자인이다/부안군제공

군은 제2호 비호텔을 줄포만 노을빛 정원에 설치하고, 기부자 이름을 안내판에 새기는 방식으로 참여 의미를 높인다.

오는 10월 말 설치 기념식과 함께 기부자를 초청해 1박 2일 체험 행사와 분양증서 전달식도 진행할 예정이다.

부안군 고향사랑협력팀 관계자는 “기부자의 이름이 담긴 안내판은 지역에 대한 애정과 참여의 흔적이자 자부심이 될 것”이라며 “비호텔이 고향사랑의 가치를 나누는 생태공간으로 자리 잡길 기대한다”고 강조했다.

