치유관광·예산편성…진안군의회 이루라 부의장, 집행부 아픈 곳 ‘정조준’

가축분뇨악취, 예산편성 문제점 등 7개 현안 집중 질의…“질문 역대급” 평가

이루라 제9대 진안군의회 후반기 부의장

진안군의회 이루라 부의장이 제302회 임시회에서 20분간의 군정질문을 통해 집행부 정책의 문제점을 날카롭게 지적하며 이목을 끌었다. 실효성 부족, 예산 낭비, 사업 지연 등 7개 현안에 대해 집중 추궁해, ‘준비된 의원’이라는 평가를 받았다.

16일 진안군의회 제302회 임시회 제2차 본회의에서 이루라 부의장은 생태·건강·치유 도시 조성, 지방정원 조성사업, 의료·요양·돌봄 통합지원체계 구축, 예산편성과 재정운영, 시설사업 추진 실태, 마령면 가축분뇨 악취, 농촌기본소득 등 7가지 군정 현안에 대해 전춘성 군수를 상대로 질문을 펼쳤다.

이 부의장은 특히 전 군수가 중점 추진 중인 사업들의 진행 지연과 효과 부족을 조목조목 짚었다.

생태·건강·치유 도시 조성 정책과 관련, 그는 ‘치유관광산업위원회’의 실질적 성과, ‘산림치유원’ 개원 이후 관광자원 연계 실적, 전북자치도 공약인 ‘산악트레킹 코스 개발’의 진행 상황 등 생태·관광 관련 정책 전반에 걸쳐 구체적 데이터를 요구했다.

지방정원 조성사업에 대해서는 지난 2023년 11월 이후 진척 상황을 따져 묻고, 사실상 중단 여부에 대한 솔직한 입장 표명을 촉구했다.

고령화 대응과 관련해선, “노인 인구가 40%를 넘는 초고령사회에 진입한 진안군이 통합 돌봄 체계를 제대로 갖추지 못하고 있다”며 민·관 협력 기반의 구조 정비를 제안했다.

예산편성과 관련해선, 진안군의 전국 최하위권 재정자립도를 언급하며 “선심성·중복·전시성 사업 위주 지출 구조”를 비판하고, 예산 구조조정 및 원칙 재정립을 촉구했다.

지난 17일 전춘성 진안군수를 상대로 군정질문을 펼치고 있는 이루라 진안군의회 부의장 / 사진=국승호 기자

또한, 반복적 개보수와 과다 증액 문제가 발생한 시설사업에 대해서는 “사업비 변동 최소화 방안을 마련하고 군민 삶에 실질적 도움이 되는 사업을 우선해야 한다”고 강조했다.

가축분뇨 유출 사고가 반복되고 있는 마령면 상황에 대해서는 “스마트 축산단지 도입 등 실질적 대책이 필요하다”고 주장했고, 농촌기본소득 시범사업과 관련해서도 “정부 시범군으로 선정될 가능성에 대비해 군의 대응책을 밝히라”고 주문했다.

이 부의장은 20분의 질문 시간을 모두 소진한 뒤, 전 군수의 흡족하지 못한 답변에 대해 보충질문과 추가질문을 이어가며 집행부를 압박했다.

마지막으로 그는 “군정질문은 의원 한 사람의 단발성 발언으로 끝나서는 안된다”며 “정책 변화의 계기가 돼야 한다”고 강조했다.

지역 정치권 안팎에서는 이날 이 부의장의 질문 내용, 태도, 깊이에 대해 “역대급”이라는 평가가 나오고 있다.

무소속이지만 군의회 부의장을 맡고 있는 이루라 의원은 40대 초반의 초선 여성 군의원이다. 더불어민주당 소속 의원이 과반을 차지하고 있는 구도에서 실력으로 인정받아 후반기 의장단에 입성했으며, 의정활동 전반에서 꾸준히 깊이 있는 정책질문을 이어오고 있다.

지역 정치권 관계자는 “이루라 의원은 군정 전반에 대한 공부를 착실히 하고 분석을 제대로 하는 탄탄한 실력파”라며 “군의원보다 막중한 일을 맡겨도 거뜬히 해낼 수 있는 진안의 정치적 자산”이라는 평을 내놨다.

