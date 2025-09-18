남원, 신관사또부임행차·전통혼례체험 하반기 운영

화려한 퍼레이드·관객 참여형 공연…광한루원서 매주 토요일 진행

신관사또부임행차 공연/사진=남원시

남원시(시장 최경식)는 오는 20일부터 지역 대표 전통문화 콘텐츠 '신관사또부임행차' 공연과 '전통혼례체험'의 하반기 운영을 시작한다고 18일 밝혔다.

춘향전을 배경으로 한 신관사또부임행차 공연은 화려한 취타대를 선두로 기수단, 사또와 군관, 육방 등이 등장해 재치 있는 재담과 관객 참여형 연출을 선보이는 남원의 명품 문화공연이다.

올해는 공연 의상을 새롭게 단장하고 다양한 퍼포먼스를 추가해 현장감을 한층 끌어올렸다.

매주 토요일 광한루원 일원에서 펼쳐지는 퍼레이드는 관광객들에게 흥과 멋을 동시에 선사할 예정이다.

전통혼례체험은 우리 고유의 혼례문화를 직접 경험할 수 있는 프로그램으로, 혼례단 퍼레이드와 전통 의식 절차 체험 등이 포함된다.

가족 단위 방문객과 외국인 관광객에게 한국 전통문화를 생생히 느낄 수 있는 기회를 제공하며 높은 호응을 얻고 있다.

남원시는 지역특화 상설프로그램 운영을 통해 대표 문화관광 자원을 널리 알리고, 관광객 유치와 체류시간 확대를 통해 지역경제 활성화 효과도 기대하고 있다.

하반기 신관사또 공연은 오는 11월까지 매주 토요일 오후 2시부터 4시 30분까지, 전통혼례체험은 9월 20일, 9월 27일, 10월 18일 세 차례 오전 10시부터 오후 2시까지 광한루원 일원에서 열린다.

최경식 시장은 “신관사또부임행차 공연과 전통혼례체험은 남원의 매력을 담은 대표 문화관광 프로그램”이라며 “앞으로도 전통문화와 현대적 감각을 결합한 다양한 프로그램을 발굴해 품격 있는 관광도시 남원을 만들어가겠다”고 말했다.

