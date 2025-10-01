장계파출소, 추석 연휴 앞두고 야간 합동 순찰

경찰·자율방범대 등 20여 명 참여

추석 귀성객 주민 안전, 범죄 예방 총력

장수경찰서 장계파출소(소장 양승진)가 추석 연휴를 앞두고 주민 안전을 지키기 위한 민관 특별 치안 활동을 장계면 일원에서 펼쳐졌다.

장계파출소 민관합동 순찰-장계시외버스터미널

지난 30일 저녁 지역 협력 단체와 합동으로 관내 주요 범죄 취약지를 돌며 ‘추석 연휴 범죄 제로화’를 위한 야간 합동순찰에 나섰다.

이날 순찰에는 장계파출소 경찰관을 비롯해 생활안전협의회, 자율방범대 등 20여 명이 참여했다.

순찰대는 장계면 시가지와 주택가, 상가 밀집지역 등 우범 지역을 중심으로 주민 불안 요소를 점검하며 범죄 예방 홍보 활동도 병행했다.

특히 귀성객과 주민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 빈집털이, 절도, 음주운전 등 범죄 예방을 위한 계도 활동에 주력했다.

양승진 장계파출소장은 “추석 명절을 맞아 주민 모두가 가족과 함께 안전하고 행복한 시간을 보낼 수 있도록 치안 활동에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 지역 협력단체와 긴밀히 협력해 평온한 명절 분위기 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 장계파출소는 추석 연휴 기간에도 교통 혼잡 예방과 음주운전 단속, 순찰 강화 등 주민 안전 확보를 위한 특별 치안활동을 이어갈 계획이다.

