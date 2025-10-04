군산, ‘전기요금 차등제’ 최대 수혜지 부상

재생에너지 클러스터·RE100 산단 시너지 기대

‘저렴한 전기’ 인프라 구축···군산 매력적 입지

정부가 내년 상반기 도입을 추진 중인 ‘지역별 전기요금 차등제’의 최대 수혜지로 군산이 급부상하고 있다.

군산시는 발전소 인근이라는 지리적 이점에 더해 새만금 재생에너지 클러스터와 RE100 산업단지 조성이 맞물리면, 전기요금 인하와 첨단기업 유치의 두 마리 토끼를 잡을 것이란 전망이 나온다.

정부가 추진 중인 전기요금 차등제는 지역별 전력 자급률, 송전 거리, 계통 혼잡도 등을 반영해 전력 요금을 차등 적용하는 제도로, 그간 전국 단일요금제의 불합리를 해소하겠다는 취지다.

그동안 비수도권 지역은 대규모 발전소를 떠안으면서도 수도권과 같은 요금을 적용받아왔다.

그러나 제도가 시행되면 전력 자급률이 낮고 장거리 송전에 의존하는 수도권은 요금이 인상되고, 발전소 인근 도시는 전기료 부담이 줄어들 수 있다.

군산 역시 이 같은 구조 변화의 수혜 지역으로 꼽힌다.

군산의 전력 자급률은 약 70%로 중간 수준이지만, 새만금에 조성 중인 세계 최대 규모의 태양광 단지와 초대형 재생에너지 클러스터가 전력 공급 기반을 크게 강화하고 있어서다.

여기에 RE100 산업단지 지정까지 이뤄질 경우, 저렴한 전기료와 친환경 인프라를 동시에 갖춘 최적의 투자처로 주목받게 된다.

전력 사용량이 많은 반도체, 이차전지, 데이터센터 등 첨단산업의 경우, 전기요금이 곧 경쟁력인 만큼, 전기이용 요금이 낮은 지역을 중심으로 모이게 돼 군산은 기업 입장에서 매력적인 입지로 평가된다.

때문에 ‘저렴한 전기’ 인프라가 구축되면 기업들의 군산·새만금 투자를 가속화하는 기폭제로 작용할 가능성이 높다.

정부 또한 이번 제도를 통해 ‘지산지소(지역 생산·지역 소비)’ 전력 구조를 확산하고, 에너지 다소비형 산업의 지방 이전을 유도한다는 방침이다.

군산시 관계자는 “차등 요금제가 본격화되면 군산은 전기료 절감이 가능한 최적의 산업 입지로 부상하게 될 것”이라며 “RE100 산업단지 조성과 연계해 첨단기업 유치 경쟁에서 군산이 유리한 고지를 선점할 수 있다”고 밝혔다.

