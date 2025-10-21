무주군 무주읍, 유엔 세계 관광기구 '세계 최우수 관광마을' 선정

군민 축하 한마당 행사 개최…글로벌 관광 경쟁력 강화 기대

무주군이 지난 17일 중국 후저우시에서 ‘세계 최우수 관광마을 상패’를 받았다/무주군

무주군 무주읍(읍장 정진화)이 유엔 세계관광기구(UN Tourism, United Nations World Tourism organization)에서 주관하는 ‘제5회 세계 최우수 관광마을(Best Tourism Villages)’에 선정되는 쾌거를 거뒀다.

올해 1월 ‘제5회 세계 최우수 관광마을’ 공모에 도전장을 냈던 무주읍은 2월에 국내 후보지로 선정됐다. 이후 한국관광공사로부터 현장답사 및 후보 마을 컨설팅을 받았으며 이를 바탕으로 본선 공모에 출품해 ‘세계 최우수 관광마을’의 영예를 안은 것이다.

무주군은 21일 무주군청 광장에서 황인홍 군수와 오광석 군의회 의장, 윤정훈 도의원을 비롯한 기관·사회단체장과 군민 1000여 명이 참석한 가운데 ‘군민 축하 한마당’ 행사(주관 무주군 관광협의회)를 열어 기쁨을 함께 나눴다.

주민들은 “무주가 유엔에서 인정하는 관광마을이 됐다는 게 너무 자랑스럽고 이를 계기로 세계인들의 발길이 끊임없이 이어지기를 바란다”라며 “세계 최우수 관광지 주민다운 면모로 손님들을 맞을 것”이라고 입을 모았다.

농악대 길놀이로 시작된 이날 행사에서 황 군수는 지난 17일 중국 후저우시에서 수상한 ‘관광마을 상패’를 무주읍 주민들을 대표해 신운주 무주읍 이장협의회장에게 전달해 눈길을 끌었다.

‘세계 최우수 관광마을’로 이름을 올린 무주군 무주읍은 앞으로 유엔 세계관광기구(UN Tourism) 공식 로고를 사용할 수 있게 되며, 홍보 페이지 제작도 가능해져 인지도 향상은 물론 외국인 관광객 유입 효과 등 관광 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

황인홍 군수는 “무주읍의 아름다운 자연과 역사·문화자원, 친환경 생태관광의 우수성, 그리고 주민 여러분의 애향심이 자연특별시 무주를 세계관광청이 인정하는 최우수 관광마을로 만들었다”며 “세계적인 관광도시의 대열에 선 만큼 무주다운 관광 모델을 구축해 지역 관광 브랜드 가치를 높이는 한편, 지방 소멸 위기 극복의 모범사례가 될 것”이라고 밝혔다.

세계 최우수 관광마을은 세계 각지의 숨겨진 관광지 중 지속 가능한 관광과 지역사회 발전을 모범적으로 실천하고 있는 마을을 지정한다.

무주군 무주읍은 △향로산 자연휴양림과 남대천, 반딧불이 보호구역 등의 청정 자연환경 △한풍루, 무주향교 등 전통문화 자원 △무주반딧불축제와 무주산골영화제 등 지역 대표 관광 콘텐츠를 바탕으로 ‘인간과 자연이 공존하는 힐링 여행 마을, 미래 세대와 함께 누리는 아름다운 환경 도시’를 지향한다는 점에서 호평을 받았다.

또한 주민 삶의 기반이 되는 무주 마실길(금강마실길, 금강맘새김길), 소이나루공원, 지남공원 등의 자연 자원은 물론, 공립 최북미술관과 김환태문학관, 복합문화시설인 무주상상반디숲 등의 생활·문화자원도 주목을 받았다.

현재 무주읍에서는 남대천 주변 야간경관 조성 사업을 비롯해 태권브이랜드, 생태모험공원 등 다양한 관광 개발 사업이 진행 중으로, 천혜의 자연 자원과 연계한 새로운 여행코스 탄생에도 기대를 모으고 있다.

무주군은 세계 최우수 관광마을 선정을 지역발전의 동력으로 삼기 위해 앞으로 유엔세계관광기구 주관 국제행사 유치, 최우수 관광마을 관련 상품 상설화, 관광 및 지역개발 관련 국내외 공모사업 참여 등 연계 사업 발굴 및 대외 홍보에 집중할 계획이다.

‘제5회 세계 최우수 관광마을’로는 세계 65개국 207개 신청마을 중 총 40여 곳이 선정된 가운데 국내에서는 무주군 무주읍과 양평군 양수리 2곳이 선정됐다.

우리나라 역대 세계 최우수 관광마을로는 전북 고창 운곡습지 및 고인돌(2021), 전남 신안 퍼플섬(2021), 경남 하동 평사리 섬진강마을(2022), 제주 세화마을·동백마을(2023), 전남 화순 고인돌 모산마을(2023) 등인 것으로 전해졌다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지