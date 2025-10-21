완주 용진읍 10년째 사랑의 쌀 수확

이장협의회‧새마을부녀회 주관 벼베기 행사… 내달 나눔 예정

완주군

10년째 이어오고 있는 완주군 용진읍 ‘사랑의 쌀 벼베기’가 21일 용진읍 이장협의회(협의회장 민성필)와 새마을부녀회(회장 신점순) 주관으로 열렸다.

벼베기 행사에는 유희태 완주군수를 비롯해 이장과 부녀회장, 기관·사회단체장 등 100여 명이 참여해 지속된 나눔의 의미를 되새기며 풍년의 기쁨을 함께 나눴다.

용진읍 ‘사랑의 쌀 나눔행사’는 지난 2008년부터 매년 용진읍 행정복지센터 앞에 쌀과 편지를 놓고 가던 익명의 독지가의 따뜻한 선행에서 비롯됐다.

이에 감동한 용진읍 이장협의회가 2016년부터 동참해 올해로 10회째를 맞았으며, 지금까지 총 3만 3,400kg의 백미를 홀몸 어르신, 한부모가정 등 소외계층 3,340세대에 전달하며 지역사회의 온정을 이어오고 있다.

올해는 약 1만 3,000㎡(4,000여 평) 농지에 벼를 심어 4,000kg의 쌀 수확을 목표로 지난 6월 모내기를 했으며, 이날 수확한 벼는 건조·도정 과정을 거쳐 오는 11월 ‘사랑의 쌀 전달식’을 통해 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

민성필 이장협의회장은 “올해는 벼에 병충해 피해가 많아 걱정이 컸지만, 무더운 날씨 속에서도 함께 정성을 다해 농사를 지은 덕분에 수확의 기쁨을 나눌 수 있어 감사하다”며 “10년째 이어온 사랑의 쌀 나눔이 지역사회에 희망과 온기를 전하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

유희태 완주군수는 “벼농사 과정에서 얼마나 많은 분들의 헌신과 노력이 있었는지 잘 알고 있다”며 “매년 나눔을 실천해주시는 용진읍 이장님들과 부녀회장님들께 깊이 감사드리고, 이 정성이 꼭 필요한 이웃들에게 큰 힘이 되길 바란다”고 격려했다.

