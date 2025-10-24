김제, 민생회복 소비쿠폰 효과 ‘톡톡’

매출 증대∙지역경제 활성화 기여

김제시청 전경

김제시가 민생회복 소비쿠폰 지급에 따른 지역 내 경제효과를 파악하기 위해 설문조사와 선불카드·김제사랑카드 사용처 분석 결과 경제 활성화와 실질적 매출 증대 효과를 거둔 것으로 나타났다.

이번 설문조사는 지난 13일부터 17일까지 5일간, 김제시 소상공인협회 및 전통시장·상점가 일원(요촌동, 검산동, 신풍동)을 중심으로 실시했으며, 사용처 분석은 1차 지급 시작일인 7월 21일부터 10월 10일까지의 선불카드·김제사랑카드의 소비쿠폰 결제내역을 바탕으로 진행됐다.

1차 소비쿠폰은 지급 대상자 8만710명중 99.28%가 신청을 완료했으며 선불카드와 김제사랑카드로 지급된 153억 원 중 141억 원(92.3%)이 사용됐다.

경제효과 분석 결과, 민생회복 소비쿠폰은 △음식점·카페(27%) △마트·슈퍼·편의점(19%) △의류·이미용(18%) △병원·약국(9%) △주유소(7%) △생활용품·잡화(6%) △기타(14%) 순으로 사용돼 시민들의 일상생활과 밀접한 업종을 중심으로 지출된 것으로 나타났다.

또한, 소상공인이 체감한 주요 효과로는 △지역경제 활성화에 도움(78%) △사업운영에 도움(67%) △15% 이내 매출증대(44%) △15~30% 매출증대(37%) 등이다.

현재 김제시는 민생회복 소비쿠폰 2차 지급을 추진 중이며 지급대상자는 소득 상위 10%를 제외한 시민 7만8160명으로 지난 21일 기준 지급률은 95.55%을 기록했다.

시는 2차 신청기한인 오는 31일까지 찾아가는 신청서비스, 마을방송, 문자알림 등 다양한 홍보수단을 활용해 고령자와 장애인 등 취약계층을 포함한 미지급자에게 소비쿠폰이 지급될 수 있도록 적극 추진할 예정이다. 김제=강현규 기자

