무주지역 학생들, 귀뚜라미 장학금 받았다

2025년 귀뚜라미 장학금 수여식 개최

중학생 50명 50만 원씩, 고등학생 25명에게 100만 원씩 전달

2025년 귀뚜라미 장학금 수여식이 지난 24일 무주군민의 집에서 진행됐다. 귀뚜라미 장학생은 무주군 지역 내 중·고등학생 가운데 학업 우수, 예체능 및 기술(능) 분야 우수, 저소득층, 모범 학생 등을 추천받아 선발한 인재들이다.

귀뚜라미문화재단은 이날 중학생 50명에게 각각 50만 원, 고등학교 25명에게는 각각 100만 원의 장학금을 전달했다.

2025년 귀뚜라미 장학금 수여식/무주군

귀뚜라미그룹 최진민 회장은 “누구에게나 교육의 기회는 평등해야 한다는 신념으로 인재를 키우고 있으며, 이를 통해 지역발전에 기여하고 있다는 자부심도 크다”면서 “올해의 주인공인 무주군 학생 모두가 각자 가진 재능과 잠재력을 바탕으로 마음껏 꿈을 펼쳐나가길 바란다”고 전했다.

‘귀뚜라미 장학사업’은 귀뚜라미그룹 창업주인 최진민 회장이 사재를 출연해 설립한 귀뚜라미문화재단에서 시행하는 사회공헌 활동으로 알려졌다. 귀뚜라미문화재단은 지난해에도 무주군 학생 45명(중학생 30명, 고등학생 15명)에게 총 3000만 원의 장학금을 전달한 바 있다.

황인홍 군수는 이날 최진민 회장에게 “무주 아이들에게 든든한 ‘키다리 아저씨’가 돼주셔서 감사하다”며 무주군 명예 군민증을 수여했다.

최진민 회장은 장학사업을 비롯해 학술·연구·문화 분야에서 폭넓은 사회공헌 활동을 이어가며 귀감이 되고 있다.

