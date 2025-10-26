장수군, 제58회 장수군민의 날 기념식 성황리 개최

의암 주논개 탄신 451주년 맞아

제57회 군민체육대회 군민 화합의 장 마련

장수군이 지난 23일 장수종합경기장에서 열린 의암주논개 탄신 제451주년 기념 제58회 장수군민의 날 기념식과 제57회 군민 체육대회를 성황리에 마무리했다.

의암주논개 탄신 451주년 제례봉행. /사진제공=장수군

이번 행사는 장수군의 대표 역사인물인 의암 주논개의 숭고한 뜻을 기리고 군민의 화합과 지역 발전 의지를 다지기 위해 매년 주논개 탄신일(음력 9월 3일)에 맞춰 개최되고 있다.

이날 행사에는 최훈식 군수를 비롯해 최한주 군의회 의장과 의원, 관내 기관·단체장, 지역주민, 선수단 등 1000여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

기념식은 식전공연을 시작으로 △선수단 입장식 △국민의례 △군민헌장 낭독 △시상식 △기념사 및 축사 △논개상 추대자 소개 순으로 진행됐다.

군정발전 유공자로는 지역 발전과 사회공헌에 앞장선 정연길 이티바이오텍 대표와 이수민 NH농협 장수군출장소장이 선정돼 표창을 받았으며, 김준오 NH농협 전 장수군지부장은 장수군 명예군민증을 수여받았다.

군민의 장 수상자 오재영, 이종순, 최훈식 군수, 이정관, 한병원 씨(좌측부터)

또한 제43회 장수군민의 장에는 △문화체육장 오재영(77) △산업공익장 이정관(64) △애향장 이종순(67) △효열장 한병원(73) 씨가 각각 선정돼 지역 발전과 군민 화합에 기여한 공로를 인정받았다.

기념식 이후 열린 군민체육대회에서는 읍·면 대표 선수단이 참가해 족구·축구·게이트볼 등 생활체육 종목 경기가 펼쳐졌다. 주민들은 경쟁보다는 화합과 친선을 중심으로 즐겁게 경기를 이어가며 지역 공동체의 결속을 다졌다.

최훈식 군수는 기념사에서 “오늘은 장수군민이 하나되어 웃고 즐기며 서로를 응원하는 뜻깊은 날”이라며 “이번 행사를 통해 군민의 단합된 힘을 다시 확인하고 더 행복한 장수를 향해 함께 나아가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

