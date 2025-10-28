반환점 돈 익산 천만송이 국화축제 ‘문전성시’

개막 후 나흘간 전국 31만 발걸음 이어져…대형 조형물, 다양한 포토존, 감성 야경 등 흥행 주도

지난 25일 제22회 익산 천만송이 국화축제장/사진 제공=익산시

열흘 대장정의 반환점을 돈 제22회 익산 천만송이 국화축제가 관광객 발길을 당기며 성공적인 흥행을 이어가고 있다.

28일 익산시에 따르면 축제 개막일인 지난 24일부터 27일까지 나흘간 전국 각지에서 31만 명이 방문, 축제장인 중앙체육공원 일대는 발 디딜 틈 없이 북적였다.

특히 주말 저녁에는 토크콘서트와 불꽃놀이가 어우러지며 분위기를 한층 끌어올렸고, 밤하늘을 수놓은 야경과 대형 조형물은 사회관계망서비스(SNS) 인증사진 명소로 등극했다.

올해로 22회를 맞은 국화축제는 11월 2일까지 ‘익산 백제, 국화로 꽃피우다’를 주제로 열린다. 백제문화의 고즈넉한 아름다움을 국화 조형물로 풀어낸 점이 특징이다.

8m 높이의 봉황을 비롯해 백제금종, 미륵사지 석탑, 나비그네 등 국화 조형물은 낮과 밤을 가리지 않고 기념사진을 찍는 관람객에게 인기를 끌고 있다.

특히 밤에는 빛 조형물이 어우러진 천사의 계단과 무지개 수변길 등 감성적인 야경 명소가 인기를 끌며 젊은 층의 방문 비중도 눈에 띄게 늘었다.

올해 축제는 전시 중심에서 체험 중심의 참여형 복합축제로 탈바꿈하며 관람 만족도를 높이고 있다. 스탬프투어 꽃꽃숨어라는 국화 속 숨은 보석 찾기 미션 이벤트다. 아이부터 어른까지 온가족이 함께 참여할 수 있는 재미 요소로 주목받고 있다. 완주할 경우 익산 캐릭터 마룡이 기념품도 받을 수 있다.

또 축제장에는 유아휴게실, 쉼터, 체험부스 등 편의시설이 잘 갖춰져 있으며, 중앙체육공원과 신흥공원을 잇는 보행교와 무지개 산책로가 개통되며 도심 속 힐링 공간으로 각광받고 있다.

다채로운 공연도 축제 열기를 더하고 있다. 전자음악(EDM) 파티, 동춘서커스, 천만송이 노래자랑 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 무대가 펼쳐지며 축제의 재미를 더하고 있다.

이밖에 국화꽃 사이에서 펼쳐지는 음악분수 공연은 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 가동돼 이색적인 볼거리를 제공하고, 400여 종의 지역 농특산물과 육회비빔밥, 한우곰탕, 국화빵, 마룡이빵 등 익산의 대표 먹거리도 관광객의 발길을 사로잡고 있다.

정헌율 시장은 “축제 개막 이후 연일 수많은 관광객이 찾아주셔서 감사드린다”며 “익산 천만송이 국화축제가 전국 최고의 가을축제로 자리매김할 수 있도록 끝까지 세심하게 운영하겠다”고 말했다.

한편 익산 천만송이 국화축제는 축제 종료일인 11월 2일 이후에도 일주일간 꽃 전시를 이어갈 예정이다.

